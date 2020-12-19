Если карантин в Литве не подействует, ждет комендантский час

В четверг Шимоните сказала, что комендантский час должен ограничить мобильность жителей.

"Главное – достаточно ли будет ограничена мобильность и количество контактов. Если потребуется такое ограничение, как комендантский час, какой был во многих странах Европы, наверное, почти во всех странах Европы запрещалось выходить из дома, тогда и нам придется просить ввести такое ограничение", – сказала Шимоните.

"Речь идет о том, что если мы не договоримся и не возьмем себя в руки, не сможем соблюдать правила, понимая всю серьезность ситуации, то придется принять принудительные меры и контроль со стороны правоохранительных органов", – продолжила она.

Шимоните сказала, что потребуются ли эти меры, станет известно в ближайшие дни, когда появятся новые данные о мобильности жителей.

Эксперт Вайдотас Землис-Балявичюс призвал в четверг депутатов подумать о плане Б.

"У нас должен быть план Б, парламент должен начать обсуждение вопроса введения чрезвычайного положения. (…) Может быть так, что нынешние меры не подействуют, мы что-то должны предпринять дополнительно. Ведь если не сделаем это, будет высокая смертность", – сказал эксперт.

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен считает, что вводить в стране комендантский час, чтобы остановить распространение коронавируса, не понадобится.

"Я считаю, что комендантский час не понадобится", - сказала спикер во время парламентской трансляции в фейсбуке.

В Чмилите-Нильсен отметила, что введенные со среды правительством более строгие ограничения "жизненно необходимы, чтобы приостановить разыгравшуюся вторую волну".

"Если они будут соблюдаться, то вполне вероятно, что в конце января мы сможем перейти к более нормальному режиму жизни", - сказала глава парламента.

Бывший премьер Саулюс Сквернялисна вопрос о введении режима ЧП, не скрывал своего удивления.

По его словам, до прихода к власти нынешние правящие были даже против закрытия баров и ресторанов, а сейчас "сменили пластинку".

"Сейчас вернуть все назад с помощью жестких мер - сложно. Если люди не поймут и не будут хотеть что-то делать, ничего не поделаешь – не поможет ни комендантский час, ни другие жесткие полицейские меры", – прибавил он.

Лидер соцдемов Гинтаутас Палуцкас призывал не угрожать людям.

"Нельзя угрожать введением ЧП (...). У уставшего от ограничений общества это может вызвать отторжение всех действующих карантинных мер", – сказал Палуцкас, заметив, что лишь небольшая часть людей не соблюдает действующие меры.

"На данном этапе важно не пугать общество, надо проверить, все ли действующие меры нужны. Пауза нужна, поскольку количество больных велико. Это особенно нужно людям с хроническими заболеваниями, поскольку система здравоохранения перегружена", – прибавил Палуцкас.

Шимоните уверяла, что режим ЧП не должен пугать.

"Не хочу никого пугать режимом ЧП, там есть ограничения, которые на данном этапе не нужны. Никто не говорит об ограничении свободы СМИ и т.д.", – сказала она.

По словам политика, режим ЧП нужен только для введения комендантского часа. Премьер сказала, что если соблюдать нынешние требования, то количество больных до 500–700 снизится к концу января.

Напомним, что карантин в Литве продлен до 31 января 2021 года.