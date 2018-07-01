"Мы не знаем, скольких девочек используют, у нас нет статистики, сколько детей пропало - их увезли и они не вернулись. Особенно в Таурагском округе, где росло число детей, которых увозили за границу, чтобы они там воровали или для сексуального использования. Предлагалось создавать регистр сексуальных преступлений против детей, но этого не сделали", - сказала 29 июня на пресс-конференции "Пропавшие дети: причины, розыск и превенция" председатель парламентского комитета социальных вопросов и труда Риманте Шалашявичюте.

По ее словам, все данные - ухудшаются. "С тех пор, как я покинула пост контролера по правам детей, цифры увеличились за 7 лет в 3 раза и особенно - в группе пропавших девочек. С 2011 г. росло число пропавших девочек, а мальчиков - нет. Видно, что пропало немного детей до 10 лет, но 10-14-летних пропадает больше всего", - заметила депутат.

Она констатировала, что комитет, который она возглавляет, в этой сфере почти ничего не делал. Это признал и Дагис.

"Надо наладить систему так, чтобы в семьях не было не вернувшихся домой детей", - сказала Шалашявичюте.

"Все рассеяно по разным ведомствам, но не могу порадовать, иначе не будет. В новом законе о госслужбе вообще нет того, кто отвечает за пропавших детей, есть лишь рабочие группы, а их, как мы знаем, то создают, то они исчезают, поэтому надеяться на последовательность сложно", - констатировал Дагис.

Юрист Центра помощи семьям, в которых пропали дети, Ругиле Буткявичюте согласна с тем, что вопрос пропажи детей забыт и ему уделяют мало внимания.

Представитель Литовского бюро криминальной полиции Эгле Мазиляускене представила статистику по пропавшим детям, которых подали в розыск.

В 2017 г. в розыск объявили 2691 ребенка, больше 100 искали не один месяц.

"Пропавшие несовершеннолетние - самая большая группа из всех пропавших без вести. Это 70%. Только надо заметить, что речь идет не о количестве пропавших, а о количестве случаев исчезновения", - уточнила Мазиляускене.

Она заметила, что большая часть этих детей - сбежавшие из дома дети. За последний гос это 91% всех случаев.

Результаты поиска она назвала хорошими. Полиция быстро выясняет местонахождение детей. В 2017 г. нашли 96% всех детей, которые были объявлены в розыск.

Скольких детей не нашли? По словам Мазиляускене, это не угрожающие цифры. В прошлом году искали 50 девочек и 50 мальчиков, до сих пор не найдена 1 девочка и 4 мальчика.

Некоторые дети бегут из дома не один раз, это также увеличивает статистику. Повторно в розыск подают 80% несовершеннолетних.

Мазиляускене рассказала о причинах, по которым дети бегут из дома. Чаще всего они упоминают - строгие требования, родители не учитывают их потребности, насилие в семье, влияние друзей, конфликты с родителями, опекунами.

В группе риска - воспитанники детских домов и подростки 14-17 лет и дети 10-14 лет. Именно они попадают в группы риска, поскольку их могут вовлечь в преступную деятельность.

Во всех случаях детей объявляют в розыск сразу же и начинают расследование.

"Важно сразу сообщить об исчезновении, первые 3 часа - самые ценные, на информацию об исчезновении ребенка реагируют так, будто его жизни или здоровью угрожает опасность", - заметила специалист.

Она рассказала, что если пропал ребенок, надо сразу сообщить об этом в полицию, передать его фото и всю известную информацию, сказать, как он был одет, какие вещи у него были. Важно указать, с кем он общался, были ли с кем-то конфликты, указать круг друзей, маршруты, привычки и т.д.

Буткявичюте заметила, что такие дети в нашем обществе остаются неуслышанными, их считают бунтарями и проблемными детьми, но на самом деле они сбегают от проблем - буллинга, неприсмотра, конфликтов, насилия.

"То, что дети сбегают не один раз (к примеру, в 2017 г. один ребенок убегал 41 раз), показывает, что никто не исследует причины и не занимается превенцией такого поведения. Проблему надо решать путем укрепления межведомственного сотрудничества - эффективно организовывать поиск, превенцию и комплексные услуги семьям", - считает юрист.