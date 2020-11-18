Еще одна больница в Литве останавливает предоставление плановых услуг: и это не конец

Муниципалитет в фейсбуке сообщил, что с 19 ноября открывается второе отделения для больных COVID с 28 койками (первое отделение с тем же количеством коек, было открыто 4 ноября).
С 17 ноября больница приостановила проведение плановых операций, не принимает пациентов в неврологическое и кардиологическое отделение.
В сообщении муниципалитета сказано, что пациентов неврологического и кардиологического отделений согласились принимать Аникщяйская и Электренская больницы. Пациентов терапевтического отделения принимает Ширвинтская больница.
Укмергская больница по-прежнему оказывает неотложную помощь: скорая помощь, хирургические услуги, травматологические, работают педиатры, акушерское отделение.
"Амбулаторную помощь еще оказывают в Консультационной поликлинике, однако может не быть некоторых специалистов. В случае необходимости могут приостановить предоставление некоторых услуг", – сказано в сообщении муниципалитета.
Муниципалитет также информировал что сама больница больных COVID-19 напрямую не принимает, их сюда привозят по распоряжению Сантаришкской клиники.
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