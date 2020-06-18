Еще один жаркий день: воздух прогреется до 31 градуса

В ночь на пятницу облака рассеются, только в первой половине ночи еще возможны небольшие дожди с грозами. Ночь будет душной, температура ожидается в пределах 15-20 градусов тепла.

В первой половине дня в пятницу снова будет малооблачно и без осадков. Во второй половине дня появятся дождевые облака, которых пойдут небольшие дожди с грозами, во время грозы поднимется ветер. Днем будет 25-30 градусов тепла.

В субботу ночью небольшие дожди пройдут лишь местами, днем ожидается высокая облачность. После полудня во многих районах пройдут дожди с грозами, местами ожидаются ливни, шквал. Ночью будет 15-20, днем 25-30 градусов.