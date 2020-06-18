Еще один жаркий день: воздух прогреется до 31 градуса

В ночь на пятницу облака рассеются, только в первой половине ночи еще возможны небольшие дожди с грозами. Ночь будет душной, температура ожидается в пределах 15-20 градусов тепла.
В первой половине дня в пятницу снова будет малооблачно и без осадков. Во второй половине дня появятся дождевые облака, которых пойдут небольшие дожди с грозами, во время грозы поднимется ветер. Днем будет 25-30 градусов тепла.
В субботу ночью небольшие дожди пройдут лишь местами, днем ожидается высокая облачность. После полудня во многих районах пройдут дожди с грозами, местами ожидаются ливни, шквал. Ночью будет 15-20, днем 25-30 градусов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литовцы хотели бы отдыхать на родине, но у соседей в 4 раза дешевле (5)
Приближаются длинные выходные, самые теплые месяцы...
Годовой доклад президента: цель Литвы – справедливое, зеленое, инновационное государство благосостояния (53)
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что целью...
Специалисты оценили приход новой российской сети: места под солнцем на всех не хватит (123)
Крупнейшая российская сеть магазинов низких цен...
Науседа: БелАЭС - ошибка Литвы, которая длится 12 лет (14)
Гитанас Науседа заявил, что Белорусская АЭС в Островце...
Строительный сектор в Литве, как в тисках: работы стало меньше, а если появляются заказы - нет работников (3)
Немалую часть работников строительного сектора в Литве...