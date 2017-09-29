Постановлением суда Малинаускаса обязали снести унаследованную от бабушки усадьбу в деревне Латяжерис: часть жилого дома, часть забора, навес, уличный очаг, а также привести в порядок территорию после стройки. Об этом DELFI 29 сентября сказала Милда Бучните, ВРИО заместитель председателя Каунасского окружного суда.

Постановление суда вступило в силу с момента его принятия.

Малинаускас судился с природоохранниками за усадьбу в Латяжерисе с 2014 года, когда его обязали убрать забор, который находился слишком близко к берегу реки. Забор спасти мэру не удалось. Однако в том же 2014 г. усадьба Малинаускаса попала в поле зрения прокурора Каунасской окружной прокуратуры Марюса Шальчюса. Были подозрения, что реконструкция усадьбы была проведена с нарушениями закона. Выясняли, законно ли были выданы разрешения на строительство бабушке мэра Зосе Миляускене. Разрешение выдала администрация мэрии, которую возглавлял сам Малинаускас.

В 2016 г. Друскининкайский суд признал, что все документы были выданы законно, однако суд признал акт о принятии построек отчасти недействительным – часть забора, навес и уличный очаг были построены в охраняемой 5-метровой зоне, слишком близко к реке Ратнича. Суд обязал мэра в течение 6 месяцев снести эти постройки.

В суде адвокат Малинаускаса Гинтарас Черняускас сказал, что с течением времени русло реки изменилось, приблизилось к дому из-за эрозии берега.

Прокуроры обратились в каунасский окружной суд. В ожидании решения суда Малинаускас предпринял труднообъяснимые действия - пытался засыпать часть русла реки камнями. За действиями следили природоохранники, которые составили протокол и распорядились вернуть реке первозданный вид. Малинаускас обжаловал действия инспекторов, сейчас это дело решает суд.