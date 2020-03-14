Еще один случай заражения коронавирусом зафиксирован в Вильнюсе

Министерство здравоохранения сообщает, что сегодня, 14 марта, в Литве был подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции (COVID-19). Мужчина, как сообщается, вернулся из Италии. В настоящее время он изолирован и лечится в клинике Сантарос.

Два пациента с коронавирусом COVID-19 в настоящее время проходят лечение в Центре инфекционных заболеваний, сообщает отдел коммуникации клиники Сантарос.

14 марта 2020 года у пациента в инфекционном центре клиники Сантарос подтвердили наличие коронавирусной инфекции, сообщает больница.

"Мужчина среднего возраста, вернувшийся из Италии 1 марта, на пятый день почувствовал себя плохо, поднялась температуру, пожаловался на боли в мышцах, боль в горле, кашель и на 13-й день отправился в Клинический центр инфекционных заболеваний клиники Сантарос, где сегодня подтвердилось наличие у него коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении.

В данный момент пациент чувствует себя хорошо, температура спала.

Как подчеркнул министр здравоохранения Аурелиюс Верига, с ростом числа заболеваний выясняется, что некоторые заболевшие не следуют рекомендациям по изоляции после возвращения. Становится жизненно важно для общества заботится друг о друге и следовать указаниям властей.

"Ни одно правительство не защитит людей, если сами люди не будут сознательными. В ситуации, с которой сталкивается Литва, личные интересы не могут быть выше общественного здоровья и безопасности", - говорит А. Верига.

Пока что все 8 случаев - привозные: заболели те, кто вернулся в Литву из-за границы.