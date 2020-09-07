Эту информацию порталу lrytas.lt подтвердила директор гимназии Рамуте Латвялене. Она сказала, что изолировали около 30 учеников.
Delfi напоминает, что глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Роланда Лингене сказала, что за первые 4 дня нового учебного года в школах уже изолированы больше 200 человек.
НЦОЗ на следующей неделе проведет учения, чтобы школы массово не закрывались из-за заражения коронавирусом отдельных членов своей общины.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава МИД Литвы: похищение Колесниковой - позор, она должна быть немедленно освобождена (254)
Похищение представителя белорусской оппозиции Марии...
Марию Колесникову в центре Минска задержали и увезли неизвестные (266)
Члена Координационного совета Марию Колесникову утром...
Предлагается облегчить условия для желающих приехать в Литву белорусов: хотят выдавать специальные визы (80)
На данный момент согласовывают документ, в...
Министр иностранных дел Литвы: агрессия Беларуси против Литвы была бы безумием, но такая вероятность существует (8)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...
Очаг коронавируса в Тракай: заболели все, кто курил кальян (19)
Начался учебный год, и случаи заболевания...