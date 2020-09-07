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В Литве продолжают фиксировать случай коронавируса в школах. 7 сентября коронавирус подтвердили у двоих учеников каунасской католической гимназии им. Иоанна Павла II. Эти дети - члены одной семьи.
Rugsėjo pirmoji Nemenčinės Gedimino gimnazijoje
Rugsėjo pirmoji Nemenčinės Gedimino gimnazijoje
© DELFI / Domantas Pipas

Эту информацию порталу lrytas.lt подтвердила директор гимназии Рамуте Латвялене. Она сказала, что изолировали около 30 учеников.

Delfi напоминает, что глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Роланда Лингене сказала, что за первые 4 дня нового учебного года в школах уже изолированы больше 200 человек.

НЦОЗ на следующей неделе проведет учения, чтобы школы массово не закрывались из-за заражения коронавирусом отдельных членов своей общины.

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