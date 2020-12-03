Еще один скачок – 2450 новых случаев коронавируса в Литве и 17 смертей

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За сутки в Литве от коронавируса скончались 17 человек, зарегистрировано 2450 новых случаев.
Новых случаев за сутки: 2450
Всего заболели: 67 066
За последние сутки скончались: 17
Всего скончались: 564
Больные, скончавшиеся по иным причинам: 289
За последние сутки выздоровели: 1430
Всего выздоровели: 26 836
До сих пор болеют: 39 377
За последние сутки проверено: 12 406 тестов
Всего проверено: 1 290 467 тестов
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