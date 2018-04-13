18 апреля на повестке дня парламентской Комиссии по превенции зависимости, самоубийств и насилия будут обсуждать превенцию зависимости "от медикаментов, интернета, секса и т.д." в Литве. Об этом в фейсбуке сообщила либерал Аушрине Армонайте.

На заседание приглашены представители разных ведомств.

В числе тех, кто готовил выводы комиссии упомянут "крестьянин" Робертас Шаркницкас, который сказал DELFI, что на заседании выслушают мнение специалистов о том, какая ситуация с этим в Литве и с какими проблемами сталкиваются.

"Не хочется заниматься политиканством, я хочу, чтобы мы все слышали, о чем они говорят, какие существуют проблемы, и как реагировать на них", – сказал Шаркницкас.

Он не удивился тому, что среди тем, есть и тема сексуальной зависимости.

"Проституция и все прочее, может, это акцентируется, сложно сказать. Актуально, как попадают в сексуальное рабство. Эта проблема существует во всем мире, и разные страны решают их по-разному. Наверное, мы должны учесть это, поскольку это наши люди, женщины, о которых мы должны заботиться, которым должны помочь", – сказал Шаркницкас.

Член Комиссии консерватор Антанас Матулас не помнит такого случая, чтобы на уровне парламента обсуждали вопрос сексуальной зависимости. Он не исключает, что такая проблема существует, но, по его мнению, на уровне парламента ее решать не стоит, есть более актуальные вопросы.

"На этой неделе в Наркологическом центре мы обсуждали ситуацию, что растет число больных СПИДом и ВИЧ, масштабы наркомании, и по сути ничего не предпринимают, уменьшено финансирование Департамента наркотиков, бюро общественного здоровья, которые занимаются превенцией", – сказал Матулас.

По его словам, на встрече поднимался вопрос, почему в отчете правительства упоминались лишь положительные моменты, несмотря на то, что реальная ситуация в этой сфере трагическая, а финансирование снижается.

"О таких вещах, как сексуальная зависимость мы не говорили. Это бегство от проблемы или непонимание того, какие проблемы сейчас актуальны", – сказал Матулас.

Он заметил, что повышение возрастного ценза, с которого доступен алкоголь, привел к неожиданным последствиям.

"После того как запретили продавать алкоголь с 18 лет, есть тенденция перехода молодежи на наркотики. Такова статистика. Я еще не видел повестку следующего заседания, но это такое непонимание новичка или нежелание решать реальные проблемы, о которых мы услышали на этой неделе, и которые планировали решать. Почему появились другие вопросы, не выяснив, что делать с этим, мне сложно понять", – сказал Матулас.

DELFI напоминает, что правительство хочет, чтобы сексуальные принадлежности и эротические товары продавали только в специализированных магазинах, и запретили продажу пропагандирующих войну товаров.