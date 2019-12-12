Еще один пострадавший младенец: подозреваемый был известен полиции

19-летнюю мать полиция опросила. Сама молодая женщина во время инцидента не пострадала. Трехмесячный ребенок - единственный в семье.

Пресс-секретарь Каунасской клиники Эгле Аудицкайте сказала DELFI, что малыша привезли в больницу в среду.

"Пациент у нас, – подтвердила она. – Его состояние стабильное, врачи оказали ему необходимую помощь".

Аудицкайте подтвердила, что ребенок в больнице без близких. Специалисты по правам детей не смогли комментировать, был ли установлен уровень угрозы.

ВРИО заведующей Мариямпольского отдела службы по правам детей Довиле Бурбайте сказала DELFI, что полицию вызвал не член семьи, однако сколько людей было в доме, не сообщается.

Сообщении о возможном насилии поступило в среду в полдень. Полицейские обнаружили на теле ребенка синяки. Малыш был доставлен в больницу.

"Сейчас мы собираем информацию, потом будем решать, может ли малыш оставаться в семье или ему будут назначены опекуны", - сообщила Бурбайте. По ее словам, сейчас младенец находится в безопасности.

Мариямпольская полиция информировала DELFI, что в момент их приезда родители младенца были трезвыми.

Сообщается, что отец малыша попадал в поле зрения полиции, однако, за какие нарушения - не сообщается. Полиция информирует, что обратится в суд с просьбой об аресте подозреваемого.

Было начато расследование в связи с нанесением незначительного ущерба здоровью или нанесением физической боли.

Представитель Государственной службы по правам ребенка и усыновлению Вия Кудзене сказала, что мать попала в поле зрения специалистов еще во время беременности, правда, тогда она жила в другом городе.

"Специалистам по правам детей эта семья была известна: установлено, что женщине не хватает социальных навыков, с ней работали специалисты (с 4 июля 2019 г.), однако не в Вилкавишкском районе, а в другом районе Литвы, где тогда жила семья", – сказала Кудзене. В Вилкавишкисе семью контролировали местные специалисты.

"Когда родился малыш, был уставлен I уровень угрозы, поскольку матери не хватает социальных навыков, семье по-прежнему предоставляли помощь и оказывали необходимые услуги", – сказала Кудзене.

Она указала, что специалисты часто посещали семью. Последний визит был 5 декабря.