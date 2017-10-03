Это выяснилось после того, как представители эл. дневника TAMO, объединяющего 70% литовских школ, подсчитали количество первоклассников в этом и прошлом году.

В статистику не попали те школы, которые расторгли договор с TAMO или подписали его только в этом году.

По данным Министерства науки и образования, в это году в Литве на 4000 учащихся меньше, чем в прошлом, первоклассников 29 000, в прошлом их было 30 000.

Уменьшилось и число студентов - в этом году их на 8000 меньше, чем в прошлом.

Из представленных данных видно, что число первоклассников на 73% уменьшилось в Акмянском районе, в Пренай - на 61%, в Таураге – на 39%, в Клайпеде – на 37%, в Радвилишкисе – 33%, в мэриях Каунасского района – 27%, в Неринге – 25%, в Алитусе – 25%, в Клайпедском районе – 23%, в Вилкавишкском районе – 20%.

Число первоклассников увеличилось в Кедайняйском районе (60%), В Купишкском районе (34,6%), в Ретавасе (32%), в Аникщяйском районе (25%), в Алитусском районе (23%), в Ширвинстком районе (22%), в Укмергском районе (21%), в Зарасайском районе (17%), в Электренай (15%) и Паневежском районе (14%)

Перемен не было в Пасвалисе и Паланге. "Число первоклассников сокращается каждый год. Правда, эта проблема ярче выражена в провинции и небольших городах. Там число учеников резко сокращается. По данным TAMO, Каунас - единственный крупный город, где число первоклассников растет", – указала DELFI представитель TAMO Моника Крилавичене.

Правда, Вильнюсская мэрия еще перед 1 сентября сообщила, что в этом году из-за увеличения числа первоклассников открыли 15 дополнительных классов. В этом году в Вильнюсе в школы пришло на 400 первоклашек больше, чем в прошлом.

А представители Каунасской мэрии указали DELFI, что в это году количество первоклассников, хоть и незначительно, но сократилось – на 75 человек. В Клайпеде число первоклассников сократилось с 2470 до 1900.