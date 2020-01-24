Еще один литовский эмигрант получил штраф за неявку в военкомат

25-летний молодой человек декларировал место жительства в Йонишкеляй. Он уверяет, что живет в Норвегии. Молодой человек знал о том, что попал в списки призывников, но не явился в военкомат.
"Он не представил документы и в назначенное время не явился в Биржайское отделение Каунасского военкомата, поэтому сначала получил штраф в размере 15 евро", – сказано в пресс-релизе суда.
По данным суда, молодой человек своевременно не явился и на медкомиссию, поэтому получил еще один штраф - 60 евро.
"Он не заплатил штраф и не явился на заседание медицинской комиссии", – указал суд.
Согласно материалам дела, обвиняемый свою вину полностью признал и указал, что не являлся на комиссию и в военкомат, потому что не хотел лишиться хорошо оплачиваемой работы в Норвегии.
Суд назначил ему штраф в размере 1500 евро, однако поскольку молодой человек свою вину признал, штраф был уменьшен на 1/3 – до 1000 евро.
Если он не заплатит штраф в установленный срок, то эти деньги с него взыщут в принудительном порядке.
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