Собрать 20 000 подписей избирателей - это одно из условий, выполнение которого позволит кандидату стать официальным кандидатов в президенты. Можно подписаться за кандидат и в интернете на сайте rinkejopuslapis.lt.
В первый день необходимые 20 000 подписей набрала Ингрида Шимоните. 26 февраля, в 10.30 ч. она набрала уже 34 605 электронных подписей.
На счету Гитанаса Науседы 22 121, Арвидаса Юозайтиса – 10 206 подписей.
За Витяниса-Повиласа Андрюкайтиса подписались 8872, за Миндаугаса Пуйдокаса – 8541, за Наглиса Путейкиса – 7431, за Пятраса Ауштрявичюса – 7290 человек.
5709 человек подписались в интернете за Валентинаса Мазурониса, 4891 – за Саулюса Сквернялиса, 4859 – за Казимераса Юрайтиса, 4717 – за Альфонсаса Буте, 1037 – за Пятраса Гражулиса.
Подписи кандидаты могут собирать до 28 марта.
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