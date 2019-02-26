Собрать 20 000 подписей избирателей - это одно из условий, выполнение которого позволит кандидату стать официальным кандидатов в президенты. Можно подписаться за кандидат и в интернете на сайте rinkejopuslapis.lt.

В первый день необходимые 20 000 подписей набрала Ингрида Шимоните. 26 февраля, в 10.30 ч. она набрала уже 34 605 электронных подписей.

На счету Гитанаса Науседы 22 121, Арвидаса Юозайтиса – 10 206 подписей.

За Витяниса-Повиласа Андрюкайтиса подписались 8872, за Миндаугаса Пуйдокаса – 8541, за Наглиса Путейкиса – 7431, за Пятраса Ауштрявичюса – 7290 человек.

5709 человек подписались в интернете за Валентинаса Мазурониса, 4891 – за Саулюса Сквернялиса, 4859 – за Казимераса Юрайтиса, 4717 – за Альфонсаса Буте, 1037 – за Пятраса Гражулиса.

Подписи кандидаты могут собирать до 28 марта.