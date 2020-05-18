aA
В Литве с 18 мая открываются детские сады, кафе и рестораны могут принимать клиентов в помещении, открываются спортклубы.
Еще один этап смягчения карантина: открываются детские сады и спортклубы
© DELFI / Kiril Čachovskij

В салонах красоты с этого дня будут предоставлять больше услуг, открываются стоматологические кабинеты, начинают работать детские кружки, будут проводить небольшие мероприятия на улицах.

До сих пор в детские сады могли ходить только дети тех родителей, которым их негде было оставить. Министр образования надеется, что дети в детские сады вернутся постепенно.

Кафе, рестораны, бары и ночные клубы по действующим правилам могут принимать клиентов в помещении, но их время работы ограничено - 8-22 ч. До сих пор могли работать только уличные кафе. В такое же время могут работать казино и салоны игровых автоматов.

Статьи по теме:
Возникшая из киоска с мороженым сеть литовских магазинов и почему ее нет в Вильнюсе  (25)
Коронавирус: власти Нидерландов советуют одиноким найти себе партнера  (11)

С понедельника могут работать спортклубы, возможны тренировки с тренером в группе не больше 10 человек, индивидуальные тренировки - важно соблюдать дистанцию между людьми.

Салоны красоты могут предложить более широкий спектр услуг – макияжа, перманентного макияжа, тату, солярия, массажа и др.

С 18 мая дети могут посещать кружки. Пока в группах должно быть не больше 10 человек. Дети должны приходить здоровые.

С понедельника разрешены мероприятия на улице в группах не больше 30 человек, важно соблюдение дистанции между людьми.

Напомним, что карантин в связи с угрозой коронавируса в Литве был введен 16 марта, сейчас он продлен до 31 мая.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Министр здравоохранения Литвы оценил решение Словении: мы спешить не будем (10)

Словения - первая страна Евросоюза , объявившая об...

Жители Литвы атакуют палангские гостиницы: в этом году отдых может быть не таким, как обычно (98)

Несмотря на то, что условия карантина в Литве...

Министр: если ситуация будет стабильной, обсудим время работы ресторанов (6)

ВРИО министра экономики и инноваций Жигимантас...

Специалисты рассказали, как изменятся цены на недвижимость в Литве (11)

В марте, когда в Литве был объявлен карантин,...

TOP новостей

Премьер: по сравнению со Швецией, Литва выбрала сбалансированный вариант (2)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...

Еще один этап смягчения карантина: открываются детские сады и спортклубы (24)

В Литве с 18 мая открываются детские сады, кафе и...

Количество брачных церемоний в Литве сократилось в два раза (5)

Во время карантина количество брачных церемоний в...

В Литве 6 новыx случаев заболевания коронавирусом (1)

18 мая Национальный центр общественного...

МВД Литвы: в выходные дни люди активно путешествовали по странам Балтии (4)

С пятницы были отменены ограничения на передвижение...

|Maža didelių žinių kaina