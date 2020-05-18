Еще один этап смягчения карантина: открываются детские сады и спортклубы

В салонах красоты с этого дня будут предоставлять больше услуг, открываются стоматологические кабинеты, начинают работать детские кружки, будут проводить небольшие мероприятия на улицах.

До сих пор в детские сады могли ходить только дети тех родителей, которым их негде было оставить. Министр образования надеется, что дети в детские сады вернутся постепенно.

Кафе, рестораны, бары и ночные клубы по действующим правилам могут принимать клиентов в помещении, но их время работы ограничено - 8-22 ч. До сих пор могли работать только уличные кафе. В такое же время могут работать казино и салоны игровых автоматов.

С понедельника могут работать спортклубы, возможны тренировки с тренером в группе не больше 10 человек, индивидуальные тренировки - важно соблюдать дистанцию между людьми.

Салоны красоты могут предложить более широкий спектр услуг – макияжа, перманентного макияжа, тату, солярия, массажа и др.

С 18 мая дети могут посещать кружки. Пока в группах должно быть не больше 10 человек. Дети должны приходить здоровые.

С понедельника разрешены мероприятия на улице в группах не больше 30 человек, важно соблюдение дистанции между людьми.

Напомним, что карантин в связи с угрозой коронавируса в Литве был введен 16 марта, сейчас он продлен до 31 мая.