Еще один этап смягчения карантина: открываются детские сады и спортклубы

В салонах красоты с этого дня будут предоставлять больше услуг, открываются стоматологические кабинеты, начинают работать детские кружки, будут проводить небольшие мероприятия на улицах.
До сих пор в детские сады могли ходить только дети тех родителей, которым их негде было оставить. Министр образования надеется, что дети в детские сады вернутся постепенно.
Кафе, рестораны, бары и ночные клубы по действующим правилам могут принимать клиентов в помещении, но их время работы ограничено - 8-22 ч. До сих пор могли работать только уличные кафе. В такое же время могут работать казино и салоны игровых автоматов.
С понедельника могут работать спортклубы, возможны тренировки с тренером в группе не больше 10 человек, индивидуальные тренировки - важно соблюдать дистанцию между людьми.
Салоны красоты могут предложить более широкий спектр услуг – макияжа, перманентного макияжа, тату, солярия, массажа и др.
С 18 мая дети могут посещать кружки. Пока в группах должно быть не больше 10 человек. Дети должны приходить здоровые.
С понедельника разрешены мероприятия на улице в группах не больше 30 человек, важно соблюдение дистанции между людьми.
Напомним, что карантин в связи с угрозой коронавируса в Литве был введен 16 марта, сейчас он продлен до 31 мая.
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