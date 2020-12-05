Еще один антирекорд: в Литве за сутки установили 2848 новых случаев коронавируса

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За сутки в Литве от коронавируса скончался 21 человек, зарегистрировано 2848 новых случаев.
Новых случаев за сутки: 2848
Всего заболели: 72 430
За последние сутки скончались: 21
Всего скончались: 611
Больные, скончавшиеся по иным причинам: 318
За последние сутки выздоровели: 2424
Всего выздоровели: 30 277
До сих пор болеют: 41 225
За последние сутки проверено: 12 039 тестов
Всего проверено: 1 317 637 тестов
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