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За сутки в Литве от коронавируса скончался 21 человек, зарегистрировано 2848 новых случаев.
Еще один антирекорд: в Литве за сутки установили 2848 новых случаев коронавируса
© Vidmantas Balkūnas

Новых случаев за сутки: 2848

Всего заболели: 72 430

За последние сутки скончались: 21

Всего скончались: 611

Больные, скончавшиеся по иным причинам: 318

За последние сутки выздоровели: 2424

Всего выздоровели: 30 277

До сих пор болеют: 41 225

За последние сутки проверено: 12 039 тестов

Всего проверено: 1 317 637 тестов

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