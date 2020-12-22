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Во вторник Евросоюз рекомендовал всем 27 членам сообщества до отдельного извещения призывать своих жителей без необходимости не ездить в Соединенное Королевство и не путешествовать из него.
Koronavirusas Jungtinėje Karalystėje
Koronavirusas Jungtinėje Karalystėje
© Reuters / Scanpix

Поскольку страны ЕС вводят ограничения на поездки из Соединенного Королевства в связи с обнаруженным в Англии новым штаммом коронавируса, Еврокомиссия (ЕК) призвала государства-члены координировать действия, но не мешать людям, находящимся в Соединенном Королевстве или в остальной части Европы, вернуться к себе домой.

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Как отметил комиссар ЕС по юстиции Дидье Райндерс, "государства-члены должны предпринять координированные действия, чтобы не было поездок между Соединенным Королевством и ЕС, которые не являются необходимыми".

"При этом полный запрет на поездки не должен препятствовать тысячам граждан ЕС и Соединенного Королевства вернуться к себе домой", – отметил комиссар.

По мнению ЕК, люди, желающие вернуться в свою страну или страну постоянного проживания, должны получить возможность это сделать, если предоставляют отрицательный результат теста на COVID-19 или следуют карантинным правилам.

Никакие запреты на путешествия не должны применяться в отношении транспортных работников, пересекающих границу различными видами транспорта. Медицинские работники, чья работа считается необходимой в борьбе с пандемией, должны путешествовать свободно, без требований карантина, если в течение 72 часов до поездки тест подтвердил, что они не заразились вирусом.

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