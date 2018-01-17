По словам пастырей, этот день - день подготовки к пасхальному празднику. Это важное для верующих время молитвы и любви к ближним.

Одно из требований этого времени - воздержание от мясных блюд. Поэтому во все пятничные дни Великого поста католики обязаны воздерживаться от мясных блюд.

"В этом году первая пятница Великого поста выпадает на 16 февраля, а это 100-летие Литвы. Эта дата важна и для Церкви. Независимую Литву создали верующие люди. С учетом этой радостной и значимой для нашей страны даты, епископы призывают присоединиться к молитве благодарения за дар свободы 16 февраля, и освобождают верующих от выполнения требования поста", - сказано в сообщении.

Все желающие могут соблюдать пост и 16 февраля.

"Давайте делиться друг с другом радостью независимости! Пусть ничто не омрачает вашу радость", - сказано в сообщении.