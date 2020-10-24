Они также отмечают, что новый документальный фильм "Франческо" (Франциск), в котором прозвучали рассуждения папы об однополых союзах, "не меняют учения Церкви".

"В СМИ сейчас интенсивно обсуждаются мысли о необходимости не отталкивать гомосексуальных лиц, высказанные папой Франциском в фильме режиссера Евгения Афигения Афинеевского, отражают постоянное желание Св. отца помогать людям, оказавшимся в трудных ситуациях. Членов Церкви призывают без нарушения веры и Церковной доктрины, с сочувствием и небезразлично посмотреть на этих случаи нашего общего существования, которые указывают на необходимость прислушаться и понять", – говорится в заявлении, распространенном Литовской конфедерацией епископов.

Разговаривая с создателями нового документального фильма "Франческо", папа Франциск одобрил гражданские союзы между лицами одного пола.

Премьера этого фильма состоялась в среду на Римском кинофестивале.

Папа выразил одобрение таким союзам в середине ленты, в месте, где речь идет о вопросах, которые заботят Франциска более всего. Среди них были также вопросы защиты окружающей среды, бедности, миграции, расового и религиозного неравенства и названы наиболее дискриминируемые люди.

"Гомосексуальные люди имеют право быть в семье. Они - дети Божьи, и у них есть право на семью. Никого нельзя из-за этого исключать или заставлять страдать, - заявил папа Франциск в одном из интервью создателям фильма. - Нам нужно лишь иметь закон о гражданском союзе, чтобы их отношения были узаконены".