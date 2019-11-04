В ходе составления рейтинга было подсчитано, что его имущество оценивается больше чем в 1 млн. евро. Священник уверяет, что сумма завышена. По его подсчетам, имущество в 3 раза дешевле.
Директор Бистрампольского поместья, в числе акционеров которого есть и Паневежский муниципалитет, - настоятель Анташавского и Палевенского приходов (Купишкской район) Римантас Гудялис. В 2018 году он декларировал акции и часть/пай на сумму 600 000 евро. Однако специалисты журнала Reitingai и портала DELFI, которые составляли список самых состоятельных чиновников, указали, что его имущество оценивается в 1,4 млн. евро.
По оценке финансовых экспертов, в такую сумму можно оценить часть Бистрампольского поместья и акции компании Tourex, которой принадлежит гостиница и ресторан в этом поместье. Гудялис - единственный акционер компании. Он же является и директором Tourex.
По данным Центра регистра, прибыль компании Tourex в прошлом году составила больше 80 000 евро.
"Ого, какой богатый", – отреагировал на эту новость паневежский епископ Линас Водопьяновас.
По его словам, обет нестяжания дают монахи, а не священники.
"Есть монастыри разных типов, но три обета – безбрачия, послушания и нестяжания - дают все монахи. У них не может быть личного имущества, все принадлежит монастырю, идет в общую кассу монастыря", – сказал епископ.
Священники обет нестяжания не дают.
Однако, по словам епископа, священник должен руководствоваться принципом - богатство не приоритет.
"Деньги - только средство. Если священник гонится за имуществом, это плохо. Об этом много говорит и папа Франциск. Священнику надо столько, сколько нужно на минимальные потребности – еда, одежда и автомобиль. И мне нужен автомобиль, как и телефон. Но если священник копит материальные блага, это беда", – сказал Водопьяновас.
Он признал, что имущество Гудялиса "немного удивляет".
"У меня у самого нет имущества, поэтому возникает вопрос, на что больше уходит внимания", – сказал епископ.
"У меня это никакой радости не вызывает. Не должен священник заниматься бизнесом. Любому могу это сказать. Хочешь заниматься бизнесом, зачем тебе сан? Тут другие приоритеты", – сказал епископ.
Гудялис много лет назад начал оживлять поместье, сделал его платным местом для туристов. Водопьяновас оценивает такие действия священника скептически.
"Этим ли должен заниматься священник?" – вопрошал он.
"Я согласен за такую сумму все продать и взять деньги, поскольку я вижу, что у меня в три раза меньше. Пусть мне дадут эту выдуманную экспертами сумму, и я уеду, стану таким богатым. Это их смехотворные выдумки", – возмущался сам Гудялис.
Он сказал, что мог декларировать не больше 700 000 евро.
Гудялис называет 1,4 млн. евро, указанных экспертами - фантазиями.
"Сейчас в Литве продают много поместий. Все рады избавиться от них за 200 000–300 000 евро. Никакое поместье столько не стоит, во сколько оценили Бистрампольское", – сказал священник.
Он купил поместье больше 10 лет назад. Тогда оно принадлежало епископату (он получил его бесплатно от мэрии). Епископат решил продать его.
"У меня появилась идея перенять его и возродить как ПУ Bistrampolio dvaras. У меня есть больше половины акций, поэтому нечестно записывать на меня все поместье. Пайщик поместья - мэрия района", – сказал Гудялис.
Для восстановления поместья, по словам священника, был взят кредит, который надо выплачивать еще несколько десятков лет. Гудялис сказал, что в реконструкцию вложил и свои деньги.
"До этого я 10 лет работал в США, все заработанное там ушло на поместье. Моих денег не хватило, есть и другие частные инвесторы, которые не хотят рекламы", – сказал священник.
Он рад, что ему удалось сделать поместье очагом культуры – там проводится традиционный фестиваль.
Священник планирует устроить в поместье парк скульптур, увеличить зверинец.
"Поместье работает не ради прибыли, это инвестиция в культуру", – сказал Гудялис.
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