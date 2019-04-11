В странах Балтии фиксируют самый высокий уровень заболевания клещевым энцефалитом и болезнью Лайма. Литва – эпицентр этих болезней. К примеру, в 2017 году в стране зарегистрировали 474 случая клещевого энцефалита и 2826 случаев болезни Лайма.
Erkės įkandimo vieta
© DELFI skaitytojas

Почему в Литве так много клещей, переносящих эти болезни – об этом DELFI говорил с представителем Лаборатории клинических исследований Национального центра общественного здоровья Альгирдасом Гришкявичюсом.

Гришкявичюс подчеркнул, что клещи предпочитают сырые места и лиственные деревья.

"Один момент - клещи любят Литву, им нравятся лиственные деревья, которых у нас много, любят влагу, высокую траву. Хочу сказать, что близки Литве Скандинавские страны, там тоже много клещей, тоже много больных", – заметил специалист.

По его словам, болезни, которые переносят клещи, связаны с тем, что большую проблему представляет собой глобальное потепление.

"Нелегко говорить о точных переменах в заболеваемости. Надо брать большой период. Мы видим, что наблюдается определенная периодичность. Каждых три года бывают всплески, когда-то нас опережали Латвия и Эстония, сейчас самый высокий уровень – в Литве. В прошлом году было 2200 случаев Лайма, 380 клещевого энцефалита, а в 2017 г. еще выше – почти 500 случаев", - сказал специалист.

Он подчеркнул, что людям, которые людям проводить время на природе, надо проверить свое здоровье, а прививки надо делать, не дожидаясь опасных всплесков.

Гришкявичюс сказал, что сложно сказать, какие районы, места и города самые опасные.

"Трудно назвать самые опасные места, где есть распространители болезней, можно поехать в Варену за грибами и поймать клеща, если 20 лет назад можно было назвать опасные районы, то границы сейчас размыты. Есть места под Каунасом, Вильнюсом, бывают случаи, когда через еду болезнь передается", – сказал специалист.

На вопрос о средствах защиты от клещей и способах их уничтожения, Гришкявичюс сказал, что помочь может простое действие, затем нужно предпринимать более серьезные меры.

"Опрыскивание - недолгосрочное, конечно, оно снижает количество клещей, но основа всего - скашивание травы. Если трава не выше 10 см, можно сказать - проблема решена. Если посмотреть на городские парки других городов мира, то увидите, что трава там скошена. Что касается парка Вингис - это дело муниципалитета, дальше уже принимают другие меры", – сказал он.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Erkės įkandimo vieta Erkės

Эпидемия кори - не самое страшное: Литва стала очагом опасной болезни (14)

В странах Балтии фиксируют самый высокий уровень...

Инспекторы могут постучаться в вашу дверь: планируют посетить 100 000 квартир и домов (43)

Почти год назад в Литве вступило в силу новое...

Жители Литвы все еще могут воспользоваться возможностью и заплатить налоги без штрафов

Жители Литвы могут до 1 июля 2019 года воспользоваться...

Почасовая оплата в Литве – одна из самых низких в ЕС (22)

Средняя почасовая заработная плата в Литве в 2018 году...

Прокурор просит суд назначить Томасу штраф 30 000 евро и конфисковать молот (63)

Прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры просит...

TOP новостей

Инспекторы могут постучаться в вашу дверь: планируют посетить 100 000 квартир и домов (43)

Почти год назад в Литве вступило в силу новое...

Министр обороны Литвы снова стал жертвой хакеров: его обвинили во взяточничестве (45)

На несколько емейлов в службе президента,...

Представители таджикской общины на субботнике (фото Д.Семенова) Представители таджикской общины на субботнике (фото Д.Семенова) Представители таджикской общины на субботнике (фото Д.Семенова) Представители таджикской общины на субботнике (фото Д.Семенова)

Лидеры таджикской общины: "Литва стала вторым домом, но мы мечтаем вернуться на родину" (109)

Литву не принято причислять к моноэтническим...

Erkės įkandimo vieta Erkės

Эпидемия кори - не самое страшное: Литва стала очагом опасной болезни (14)

В странах Балтии фиксируют самый высокий уровень...

Посол Литвы в России отзывается для консультаций Президент: посол бросает тень на дипслужбу (11)

МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России...