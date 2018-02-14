Представитель "Содры" Саулюс Ярмалис информирует, что в этом году было выдано 509 000 больничных. Число заболевших сильно увеличилось на прошлой неделе – выдано около 50 000 больничных (в январе 2017 - 390 000, а в декабре 2017 – 268 000). На этой неделе до обеда в среду выдано 28 000 больничных.

Замдиректора Антакальнисской поликлиники Ингрида Савицкене сказала, что в их поликлинике в январе в день принимали в среднем 1800 пациентов, а 12 февраля обслужили 2125 пациентов. Это на 18% больше, чем до объявления эпидемии.

Примерно у 50% пациентов Антакальнисской поликлиники диагностируют грипп.

По словам Савицкене, сейчас 35% всех визитов - внеплановые. В поликлинике упростили и порядок выдачи больничного - пациент может записаться на консультацию по телефону, врач составляет план лечения на дому и выдает больничный на 3 дня.

Похожая ситуация и в других медицинских учреждениях, например, представитель Каунасской клинической больницы Эгле Аудицкайте сказала, что 30% пациентов обращаются к ним за скорой помощью. Каунасские врачи заметили, что чаще всего болеют дети - младенцы и дети до 4 лет.