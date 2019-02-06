Эпидемия гриппа объявлена в половине литовских муниципалитетов

В Литве от гриппа скончались уже 12 человек. Заболеваемость продолжает расти.
© DELFI / Andrius Ufartas

Более 400 человек находится в больницах, сообщил Центр борьбы с заразными заболеваниями и СПИД. Сейчас эпидемия объявлена в 30 самоуправлениях из 60-ти, в том числе во всех крупных городах.

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