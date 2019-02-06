В Литве от гриппа скончались уже 12 человек. Заболеваемость продолжает расти.
Более 400 человек находится в больницах, сообщил Центр борьбы с заразными заболеваниями и СПИД. Сейчас эпидемия объявлена в 30 самоуправлениях из 60-ти, в том числе во всех крупных городах.
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)
Эпидемия гриппа объявлена в половине литовских муниципалитетов
В Литве от гриппа скончались уже 12 человек....
Правоохрана Литвы заявила о незаконном владении оружием после жалоб Захаровой на обыски у Орлова (23)
После того как Москва заявила, что в доме защищающего...
Перевод министерства в Каунас – профсоюзы возмущены, принятие решения отсрочено (11)
Правительство Литвы на заседании решило отложить...
Первый день братьев Лавриновичей в новом амплуа: клиенты были удивлены (2)
На минувшей неделе в одном из вильнюсских торговых...
Коллеги подозревают врача Милтяниса в том, что он оперирует пациентов в нетрезвом состоянии (15)
Близкие погибшей при трагических обстоятельствах...
TOP новостей
Премьер Литвы: отношения правящих и президента – холодная война (19)
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что...
Правоохрана Литвы заявила о незаконном владении оружием после жалоб Захаровой на обыски у Орлова (23)
После того как Москва заявила, что в доме защищающего...
Главный тренер литовских чемпионов из Казахстана: если бы было плохо, я бы не остался на несколько лет (1)
Уже второй год подряд чемпионом Литвы становится...
Специалисты рассказали, что ждет вместо отключенных радаров (15)
11 февраля в Литве отключат 139 постов контроля скорости,...
Перевод министерства в Каунас – профсоюзы возмущены, принятие решения отсрочено (11)
Правительство Литвы на заседании решило отложить...