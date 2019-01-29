Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Литве продолжает расти, со вторника эпидемия гриппа объявлена в Алитусе, Паневежском, Расейнском, Шальчининкском и Тельшяйском районах. В общей сложности эпидемия объявлена в 14 самоуправлениях страны.
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Чуть раньше эпидемия была объявлена в Каунасе и Паневежисе, а также в Электренской, Пренайском, Укмергском, Игналинском, Кедайнском, Йонавском и Тракайском районах.

В среду эпидемию объявит Клайпеда. Национальный центр общественного здоровья в понедельник рекомендовал объявить ее и в Кайшядорском районе.

В период 21-27 января показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ во всей стране был 155,2 случая на 10 тысяч жителей. На предыдущей неделе было зафиксировано 127,7 случая заболевания на 10 тысяч жителей.

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