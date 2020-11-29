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Эпидемиологи говорят, что с ужасом наблюдают за массовыми скоплениями людей возле рождественских елок, зажженных в субботу в больших городах, и предупреждают, что вскоре это может стать причиной увеличения числа людей, инфицированных коронавирусом.
Kalėdų eglutės įžiebimas Vilniaus Katedros aikštėje
Kalėdų eglutės įžiebimas Vilniaus Katedros aikštėje
© DELFI / Tomas Vinickas

"Мы могли бы сказать, что эти толпы можно считать небольшими, если бы у нас было другое количество случаев и другое внутреннее распространение инфекции в стране. В настоящее время мы находимся в ситуации, когда каждый из наших дополнительных социальных контактов представляет собой дополнительный риск и дополнительную возможность для роста статистики случаев", - сказала LRT в воскресенье пресс-секретарь Национального центра общественного здравоохранения Юстина Петравичене.

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По ее словам, толпы людей на городских площадях особенно расстраивают, зная о возросшей нагрузке медиков, которые в настоящее время лечат в больницах страны все большее количество пациентов с Covid-19.

"В медицинских учреждениях очень сложная ситуация, поэтому специалисты здравоохранения смотрят на это с ужасом. Я представляю, как к этой ситуации относятся врачи, которые прилагают все усилия, чтобы спасти жизни людей, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, реанимации или интенсивной терапии", - заявила пресс-секретарь центра.

В субботу городские елки зажгли Вильнюс, Каунас и Паневежис.

Хотя организаторы мероприятия призвали жителей посмотреть трансляцию по телевидению и не собираться возле праздничных елок, некоторые проигнорировали эти призывы. Толпы людей собрались на площадях у елей, а в столице даже были пробки.

За минувшие сутки в Литве было подтверждено 1976 новых случаев COVID-19, 11 человек умерли.

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