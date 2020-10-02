На вопрос, почему люди не рассказывают эпидемиологам о своих маршрутах и контактах, она ответила: "Очень сложно сказать, почему. Удаленно мы общались с работниками разных компаний. Одна из версий – хотят идти на работу, поскольку боятся лишиться рабочего места или вызвать негодование работодателя".

Она заметила, что руководители крупных компаний Расейнского района, возможно, запрещают работникам с незначительными симптомами сдавать анализы.

"Вчера довелось говорить о ситуации в Расейнском районе, где есть несколько крупных компаний. Не могут точно сказать, что это так, но говорят, что их руководители не разрешают тестироваться работникам с незначительными симптомами или не рекомендуют, чтобы не нарушать производственный процесс", – сказала Лингене.

Специалисты НЦОЗ консультировались и с Государственной инспекцией по труду.

"Нас заверили, что по действующему закону, работодатели отвечают за безопасность труда и за создание безопасных условий труда. А если один из работников болен COVID-19, то и без этого закона, есть закон о контроле над инфекционными заболеваниями, за его нарушение грозит и административная и уголовная ответственность", – отметила Лингене.

"Не хочется угрожать законами, но если все так на самом деле, то мы призываем работодателей понять, что гораздо хуже будет, если из-за 1-2 больных, которым не дали провериться, разгорится очаг на всем предприятии", – продолжила она.

Лингене сказала, что молодежь не оценивает имеющийся риск и возможные осложнения, это тоже может быть причиной, по которой они не склонны рассказывать о своих маршрутах.

"Не секрет, что в последнее время болеют молодые люди, у них бывают легкие симптомы или вообще не бывает никаких симптомов. К счастью, у них в окружении не было тяжелых случаев, поэтому они думают, что этот вирус, как грипп, который легко приходит, легко и проходит. Может, и это одна из причин", – сказала Лингене.