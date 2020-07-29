"Сегодня, если ничего не изменится, тоже будет 10 случаев, и кажется, в нескольких не обнаружили источник заражения, придется проводить более тщательное расследование", – сказал в среду утром в интервью LRT Ашоклене.

Она напомнила, что правительство сегодня обсудит вопрос возвращения обязательного ношения масок в закрытых помещениях и транспорте, снизит случаи случайного заражения, которые сложно отследить, и неконтролируемое распространения вируса в общества.

Напомним, что вчера сообщалось о двух привозных случаях в Каунасе и трех, связанных с очагом в компании Kauno autobusai.

Два из заболевших коронавирусом заразились во время поездки в одном автомобиле с больными работниками Kauno autobusai.

По словам Ашиклене, всего на сегодняшний день с этой каунасской компанией связано 11 случаев заболевания.

Два привозных случая зафиксированы в Мариямпольском округе. Болезнь установили у двоих человек, которые 18 июля вылетели в Киев, оттуда в Ирландию, а 21 июля на пароме отправились во Францию. Оттуда 24 июля они приехали в Вильнюс на автомобиле.

"НЦОЗ напоминает, что заболел и ехавший с ними в одном автомобиле человек", – сказано в сообщении.

Еще два случая установлены в Паневежском округе. Один контактировал на работе с больным коллегой.

"20 июля он почувствовал симптомы, напоминающие симптомы коронавируса. Контакт был с 6 людьми: тремя на работе и тремя за пределами работы", – отмечают специалисты.

Второй человек в Паневежском округе, по данным НЦОЗ, 18 июля почувствовал первые симптомы - кашель, насморк, у него пропало обоняние, поднялась температура.

"Выяснилось, что он контактировал с больным COVID-19, но обстоятельства заражения неясны. Об этом сообщалось 25 июля", – информирует НЦОЗ.

Восьмой случай установлен у жителя Вильнюсского округа.

"Как человек заразился, неясно, он указал, что постоянно сидит дома, с больными не контактирует COVID-19, никуда не ездил. Установлены три контакта", – сказано в сообщении. По данным НЦОЗ, он почувствовал симптомы, поэтому обратился к врачам.

В Литве на данный момент установлены 2027 случаев коронавируса, болеют 311 человек, выздоровели – 1623. От COVID-19 в Лите скончались 80 человек, по другим причинам умерли 13 больных.