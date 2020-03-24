"У нас будет вторая волна. Точнее, она уже начинается, только, наверное, мы ее пока не замечаем, будут болеть члены семей, если они вместе были во время карантина. Я давно говорил, вторая группа риска - врачи, и мы это видим. Это понятная закономерность", – сказал Delfi11 профессор.

Delfi напоминает, что в соответствии с новым постановлением Минздрава, всех вернувшихся в Литву в принудительном порядке помещают на 14 дней в предоставленные муниципалитетом помещения. Правда, пока неясно, что делать тем, кто вернулся из-за границы до 24 марта и находится дома. Раньше такие люди могли находиться в своем доме и соблюдать там 14-дневный карантин, при этом члены их семей вели обычный образ жизни.

"С точки зрения эпидемиологии, это нонсенс. Поэтому мы и говорим, если изолируются дома, это должна делать вся семья. Или тогда эти люди не должны контактировать с домочадцами. Почему мы говорим, что хорошо, если помогут соседи, видим, что люди отзывчивы", – сказал Чаплинскас.

По мнению профессора, Литва все еще делает очень мало анализов. Но уже сейчас ясно, что примерно каждый 10, кто приехал из-за границы, может болеть коронавирусом.

"Хочу обратить внимание, что недостаточно сказать, соблюдайте карантин, если человек не понимает, зачем. Тестов на сегодняшний день делаю мало. Но как только мы начали шире тестировать находящихся в изоляции, то в мобильных пунктах проверки в Вильнюсе инфицированы 4-8%. О каком масштабе тогда идет речь? Когда люди начнут понимать, что, возможно, каждый 10, или больше, кто находится в изоляции, инфицирован, может начнут иначе относиться", – сказал профессор.

По словам Чаплинскас, мало говорить о штрафах. Самое главное объяснить людям, зачем такие ограничения.

"Наверное, что-то мы делаем не с того конца. Если мы будем говорить только о штрафах, то наверное это делать поздно. Надо говорить, чтобы люди поняли, если они не выполняют требования и просьбы врачей, они совершают криминальное преступление. Их можно приравнять к не совсем сознательным людям, к убийцам. Мы можем довести систему здравоохранения до краха. Когда люди не смогут получить услуги в этой сфере, если они не касаются Covid-19. Уже не говоря о том, что потребность в услугах вырастет из-за распространения коронавируса", – сказал Чаплинскас.

По его словам, сейчас не время искать виновных и хвастать, что может быть что-то сделал вовремя. Но, по его словам, ошибки надо быстро исправлять.

"Первые сигналы об опасности прозвучали уже раньше. Сейчас не надо паниковать, обвинять кого-то, если он что-то не сделал, и хвастать, как мы вовремя сделали, а смотреть вперед и думать, что делать, чтобы достучаться до ума и сердца каждого человека. Если сейчас мы будем радоваться безответственным действиям, то завтра не будет жизни вообще.

Надо максимально объяснить людям, чтобы они поняли для чего это нужно. А если кто-то не понимает, то думать, как ему напомнить о законе. Но пока это сработает, вирус будет распространяться", – сказал собеседник. По его словам, второй важный момент - увеличение количества тестируемых.

"Сначала надо отобрать их (вернувшихся – Delfi), дать им возможность пройти проверку. Некоторые из них могли заразиться уже в пути. Не все будут зараженными, но если они сейчас находятся в тесном контакте, в аэропорту, в автобусе, в отборочных пунктах, то может быть та же ситуация, что была с туберкулезом. Только мы забыли об этом и почему-то не говорим. По сути, находясь в одной комнате, в одной палате люди заболевали туберкулезом", – напомнил Чаплинскас.