Эпидемиолог: в Литве больше всего больных коронавирусом в группе 20-30 лет

"Как врач эпидемиолог я бы рекомендовала ужесточить меры, поскольку рекомендательный процесс изоляции, видимо, не действует, мы видим, что болезнь распространяется", - сказала Размувене.

Врач акцентировала важность изоляции.

"Наверное, каждые 15 минут через все СМИ надо сообщать: "люди, оставайтесь дома". Итальянские и китайские эксперты говорят - на улицах слишком много людей", - сказала она.

Эпидемиолог напомнила, что первый случай коронавируса в Литве установили 28 февраля. В понедельник, 23 марта, их уже было 160. 95-96% - привозные.

Большая часть - люди, вернувшиеся из Великобритании, Австрии и Германии. Больше всего заболевших в группе 20-30-летних.

Размувене сказала, что около 10 человек заразились в Литве.

"Распространение среди тех, кто не был за границей, начался после двух недель с момента фиксации первого случая", - сказала врач.

По ее словам, другая проблема - врачи. В понедельник были данные о заражении около 10 врачей. Часть из них работает в нескольких учреждениях. Согласно подсчетам, они контактировали примерно с 100 человек – не только врачей, но и пациентов, членов семьи.

Размувене призвала не искать виноватых, а сплотиться, ведь средств защиты не хватает во всем мире.

Врач не исключала, что если где-то будет вспышка, территорию придется изолировать.

"Но это не мы решаем, это решает премьер с командой. Пока в этом нет необходимости", - сказала Размувене.

Представитель правительства Гедрюс Сурплис повторил, что карантин будет продлен.

"Мы уже составили планы, что будет, если карантин продлится до июня. Если его продлят, то на две недели, и ограничений станет больше", - сказал Сурплис.

По его словам, в ближайшее время министр здравоохранения Аурелиюс Верига подпишет указания магазинам в связи с ограничением потока покупателей.