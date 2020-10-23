Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Роланда Лингене сказала, что пока сложно прогнозировать, когда в Литве настанет пик второй волны, но ситуация меняется каждый день – и не в лучшую сторону. По ее словам, говоря о второй волне пандемии, ученые представляют несколько сценариев, зависящих от ряда факторов.

"Во-первых, от желания людей, самого общества менять ситуацию. Каждый раз, когда мы говорим публично, мы призываем жителей общаться только в своем "пузыре". Поддерживать контакты только с теми, с кем постоянно общаемся. Если мы не ограничим ненужное общение, то и болезнь будет распространятся быстрее", – сказала она.

Лингене прибавила, что ход пандемии будет зависеть от решений власти и от введенных ограничений, но и тут есть некоторые условия.

"Эти средства не дадут никакого результата, если каждый из нас не будет их соблюдать", – убеждена специалист.

"Весной у нас было всего несколько очагов, а сейчас постоянно узнаем о случаях распространения вируса в каком-то месте. Поскольку весной мы жили в условиях карантина, то и количество контактов у больных было небольшим, люди общались только с близкими, значит, и количество больных не было таким большим", – сказала Лингене.

Она выразила озабоченность в связи с тем, что даже перед лицом роста числа заболеваний, жители не хотят сокращать количество контактов: они активно общаются, посещают места развлечений, ходят на разные групповые занятия.

Каждый день фиксируют уже не десятки, а сотни новых случаев, но общество реагирует на ситуацию неоднозначно: причина кроется или в том, что люди расслабились, или в том, что люди устали от стресса и напряжения.

"Это естественно, но ни в первом, ни во втором случае это не помогает вдохновить людей на борьбу с пандемией. Достучаться до людей мешают и появляющиеся фейки о том, никто не болеет, поскольку еще не болел никто из близких. Жив миф о том, что эта болезнь похожа на грипп, поэтому опасаться нечего. К сожалению, в этом информационном шуме наша информация теряется", – сказала Лингене.

на сказала, что на сегодняшний день важно обуздать распространение вируса в очагах, таких как дома социальной опеки, больницы и учебные учреждения. Важно также повышать количество расследованных случаев – отслеживать цепочку заболевших.

Важно остановить распространение болезни среди молодых людей, которые часто не чувствуют никаких симптомов и ведут обычную жизнь, "награждая" вирусом людей из других возрастных групп.

"Общество должно понять, что эпидемиологи и специалисты в сфере здравоохранения стараются сделать так, чтобы как можно меньше больных попало в больницы, однако без вклада самого общества это сделать непросто", – сказала эпидемиолог.

По словам Лингене, учреждения здравоохранения делали все, что могли, чтобы защитить общины и пациентов от болезни, но при таком росте работать и им нелегко.

"Сейчас в среднем госпитализируют около 8% людей с COVID-19, поэтому вскоре будет достигнут такой показатель госпитализации, который перегрузит систему, придется сплачивать врачей для борьбы с COVID-19. Это значит, что меньше персонала будет лечить другие болезни", – сказала она.

Лингене заметила, что перед лицом пандемии очень важно прививаться от сезонного гриппа и других инфекционных болезней.