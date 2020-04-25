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В Литве ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась, но инфекция никуда не исчезла, предупреждает эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене.
Эпидемиолог: ситуация в Литве стабилизировалась
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Тесты, результаты которых мы получаем каждый день, так вот, из общего числа проверенных образцов положительные составляют меньше 1%, если считать количество положительных на 100 образцов. И это при дом, что до объявления карантина это количество составляло 5-6%, а то и 10%", – сказала LRT Размувене.

По ее словам, несмотря на то, что ситуация в Литве стабилизировалась, новые случаи все еще фиксируют. А это значит, что вирус еще распространяется, но он находится под контролем.

Напомним, что карантин в Литве был введен 16 марта. Сейчас он продлен до 11 мая. Правительство ввело некоторые смягчения условий карантина.

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