Эпидемиолог: ситуация в Литве стабилизировалась

"Тесты, результаты которых мы получаем каждый день, так вот, из общего числа проверенных образцов положительные составляют меньше 1%, если считать количество положительных на 100 образцов. И это при дом, что до объявления карантина это количество составляло 5-6%, а то и 10%", – сказала LRT Размувене.
По ее словам, несмотря на то, что ситуация в Литве стабилизировалась, новые случаи все еще фиксируют. А это значит, что вирус еще распространяется, но он находится под контролем.
Напомним, что карантин в Литве был введен 16 марта. Сейчас он продлен до 11 мая. Правительство ввело некоторые смягчения условий карантина.
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