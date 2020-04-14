"На сегодняшний день могу сказать, что количество больных регистрируют небольшое, но это не означает снижение роста, просто темп роста замедлился", – сказала эпидемиолог.
"Если в первые недели марта количество заболевших удваивалось каждые три дня, каждые 5 дней, каждые 8 дней, то сейчас этот процесс растянулся во времени, как мы говорим, темп роста замедлился, сейчас, по данным на воскресенье, количество больных удвоилось в течение 13 дней", – сказала она.
По словам Размувене, после того как оценят соблюдения условий карантина на Пасху, можно будет видеть более ясную ситуацию.
"Я думаю, надо подождать еще неделю – 5-7 дней, ведь были пасхальные выходные. Именно наше поведение в эти дни покажет, после небольшого инкубационного периода, точно ли ситуация улучшилась.(...) Пика мы, чего доброго, еще не достигли. Надо подождать", – сказала эпидемиолог.
По последним данным, в Литве диагностированы 1070 случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 24 человек, 101 - выздоровел.
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