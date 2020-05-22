На этот вопрос в четверг на пресс-конференции ответила представитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) эпидемиолог Гинрета Мегелинскене.

По ее словам, последние новые случаи связаны с очагами, в обществе пока распространения болезни не видно. Мегелинскене заметила, что рост числа заболеваний может увеличиться через 14 и 28 дней после "масштабного" смягчения, которое произошло 18 мая.

"Если мы увидим, что через 14 дней начнет расти количество случаев заболевания, не связанных с очагами, это будет плохо, это будет признаком распространения болезни в обществе, которого мы очень боимся", – сказала эпидемиолог.

По ее словам, указывают 14 дней, поскольку это средний период инкубации заболевания, после которого могут появиться симптомы.

"Еще прошло недостаточно много времени, мы должны следить за ситуацией, будем надеяться, что количество таких случаев не увеличится", – сказала Мегелинскене.

Она подчеркнула, что в Литве бессимптомных случаев немного, а жители сознательные: если они чувствуют симптомы болезни, остаются дома, обращаются по специальному номеру, если это коронавирус, то его быстро выявляют.

"Какой будет ситуация, увидим через 14 дней или через 28 дней", – сказала Мегелинскене.

"Эти случаи связаны с очагами в больницах", – сказала специалист о 46 случаях болезни за последние 3 дня.

В Литве есть несколько таких очагов: Вильнюсская клиническая больница, Сантаришкская клиника, Каунасская клиническая больница. В четверг сообщалось о 2 двух новых случаях в Вильнюсской республиканской университетской больнице.

За этими учреждениями следят, поскольку распространение болезни в них очень опасно: заболевают врачи, они не могут работать, вынуждены изолироваться, если случаи бессимптомные, заражение разносится без ведома человека; кроме того, заболевают пациенты, обычно это люди старшего возраста с хроническими заболеваниями.

Сейчас есть и очаги в Вильнюсе – многоквартирные дома на ул. Пяргалес, 15, и на В.Грибо. Очаги находятся под контролем, если заболевание вовремя диагностируют, то контактировавших людей изолируют.

"Даже те 25 человек, которые связаны с Вильнюсской клинической больницей, жаль, конечно, что они заболели, но, конечно же, своевременная изоляция позволила не распространить болезнь в обществе, – сказала Мегелинскене. – Пока случаи и очаги локализуют, мы не видим в обществе распространения, которое не было бы связано с очагами, это успокаивает. Но мы должны обратить внимание, что все время ситуацию контролируют и оценивают по максимальному инкубационному периоду".

Она согласна с мнением главы Минздрава Аурелиюса Вериги о том, что сейчас распространение проходит в очагах.

"Связи с очагами очень явные. Конечно, в последнее время появились и новые привезенные случаи. Но люди, которые приезжают в Литву, должны провести 14 дней в изоляции, это касается и водителей между рейсами. Если бы люди соблюдали эти требования, то распространение через таких людей было бы невозможным. К сожалению, был случай, когда человек не соблюдал требования изоляции, встретился с родственниками, сейчас мы имеем дело с распространением", – сказала Мегелинскене.