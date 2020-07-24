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По словам главного эпидемиолога Литвы Лореты Ашоклене, все вернувшиеся в Литву из-за границы должны регистрироваться на сайте Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) и после этого, если надо, им назначают режим изоляции. После назначения изоляции НЦОЗ периодически соединяется с этими людьми и проверяет, соблюдают ли они назначенный режим.
Эпидемиолог предупреждает: все вернувшиеся в Литву из-за границы должны регистрироваться
© DELFI / Andrius Ufartas

Эпидемиолог уточнил, что регистрироваться должны и все, кто вернулся из стран Балтии. Анкету можно найти на сайте НЦОЗ. Минздрав уточнил, что регистрация необходима, чтобы потом легче отслеживать очаги, если человек заболеет.

"Это правило касается и приехавших на автомобилях и автобусах. Жесткого контроля нет, но люди сами должны регистрироваться. Если они не зарегистрируются и заболеют, им грозит административная ответственность. Зарегистрироваться они должны в течение 24 ч. Сначала ждет административный штраф, но позже может быть назначено и более жесткое взыскание", – сказала Ашоклене.

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Пока, по словам специалиста, в Греции, куда ездят граждане Литвы, ситуация ухудшилась, но не настолько, чтобы после возвращения из этой страны пришлось изолироваться.

"Если им удастся контролировать ситуацию, то они не попадут в список стран с высоким уровнем заболеваемости", – сказала эпидемиолог.

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