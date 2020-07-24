Эпидемиолог предупреждает: все вернувшиеся в Литву из-за границы должны регистрироваться

Эпидемиолог уточнил, что регистрироваться должны и все, кто вернулся из стран Балтии. Анкету можно найти на сайте НЦОЗ. Минздрав уточнил, что регистрация необходима, чтобы потом легче отслеживать очаги, если человек заболеет.

"Это правило касается и приехавших на автомобилях и автобусах. Жесткого контроля нет, но люди сами должны регистрироваться. Если они не зарегистрируются и заболеют, им грозит административная ответственность. Зарегистрироваться они должны в течение 24 ч. Сначала ждет административный штраф, но позже может быть назначено и более жесткое взыскание", – сказала Ашоклене.

Пока, по словам специалиста, в Греции, куда ездят граждане Литвы, ситуация ухудшилась, но не настолько, чтобы после возвращения из этой страны пришлось изолироваться.

"Если им удастся контролировать ситуацию, то они не попадут в список стран с высоким уровнем заболеваемости", – сказала эпидемиолог.