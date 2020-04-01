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Специалист Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене в среду утром прокомментировала новые данные о коронавирусе в Литве. Она сказала, когда может быть пик заболевания и рассказала о заболевших врачах.
Kaune veikiantis mobilus koronavirusinės infekcijos mėginių ėmimo punktas.
Kaune veikiantis mobilus koronavirusinės infekcijos mėginių ėmimo punktas.
© DELFI / Nerijus Povilaitis

"Знаете, о пике говорить сложно. Но количество исследованных на данный момент в лаборатории и подтвержденных случаев растет, это нормально. Когда будет пик, сложно сказать, ученые считают, что это может быть конец апреля, может быть, начало мая. Не так просто прогнозировать", - сказала специалист.

По ее словам, новые данные сообщают о 84 заболевших врачах.

"Сейчас число заболевших понемногу растет, я хотела бы напомнить еще одни данные – по данным на вчерашний вечер, заболели 84 врача", - сказала LRT Размувене.

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Только в Укмерге, по ее данным, зафиксировано 300 контактов, это люди общавшиеся с заболевшими.

"Проблема в том, что врач работал не в одном месте. Поэтому только в Укмерге, в горячей точке, болеют 20 медиков, не все они - врачи. Но контактов только в Укмерге 300. Их исследуют, круг заболевших будет расширяться. Все будет зависеть от тех, кто должен находиться в самоизоляции, это приостановит распространение вируса", - сказала эпидемиолог.

Она рассказала и о заболевших.

"По данным на 31 марта, в больницах 100 человек, в тяжелом состоянии около 12, один был в очень плохом состоянии. Результатов на утро сегодняшнего дня пока нет. Те, кто болен легкой формой или переносит болезнь в средней форме, находятся на амбулаторном лечении", - сказала Размувене.

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