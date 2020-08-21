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Прогноз на будущее в связи с распространением коронавируса не радует, однако пока большая часть случаев под контролем, сказала представитель Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене.
Rolanda Lingienė
Rolanda Lingienė
© DELFI / Domantas Pipas

"Мы видим, какие есть данные, сколько контактных лиц устанавливают, каково распространение в обществе. Ну и, конечно, прогнозы на будущее не радуют, когда смотришь на график, видно, что в Литве наблюдается рост или стабильно высокий показатель заболеваемости", – сказала Лингене LRT.

"Если раньше 20 случаев в день были случайностью, то сейчас случайность - меньше 20 случаев", – прибавила она.

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Однако Лингене заметила, что нельзя утверждать, будто вирус распространяется неконтролируемо: по ее подсчетам, большая часть случаев связана с очагами или является привозными, распространение в обществе составляет около 20% случаев.

"До сегодняшнего дня 64% всех случаев, установленных в августе, связаны с известными очагами – значит, они под контролем, и 14% - привозные. Значит, под контролем около 80% случаев", – сказала Лингене.

Кроме того, в течение трех суток удается отследить 80% контактных лиц.

Однако, по словам Лингене, неизвестно, что будет осенью, поскольку тогда начнутся разные мероприятия, поэтому у специалистов может не хватить ресурсов.

"Предел отслеживаемости практически достигнут. Но все может быстро измениться", – подчеркнула она, призвав жителей к ответственности.

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