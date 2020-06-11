За прошедшие сутки коронавирус подтвердили у троих работников и одного пациента Сантаришкской клиники и у двоих близких работников клиники. Один из заболевших работников клиники ходил в спортзал.

"Все было бы ничего, но один из работников ходил в спортзал, там установили 94 посетителей, с которыми был контакт, и одного работника. Степень контакта уточняют", – сказала глава Вильнюсского департамента Роланда Лингене.

По ее словам, в случае с почтальоном, установили два близких и 25 контактов небольшого риска.

Что касается праздника в Кернаве, то коронавирус установили у 6 участников праздника и 9 контактов. Всего был 61 контакт, 47 из них изолированы.

Коронавирус был установлен и у работника компании Affidea, которая работает в помещении Вильнюсской клинической больницы. этот случай может быть связан с очагом в больнице.



Лингене сказала, что коронавирус установили и у 4 человек, несвязанных с очагами. Двое из них – работники системы здравоохранения.

"Один человек работает в Юодшиляйской амбулатории, это бессимптомный случай. Было 77 контактов, поскольку человек присутствовал на дне рождения у пожилого человека. В зоне риска 4 пациентов и 4 работников амбулатории", - сказала Лингене.

"Заболел и водитель Вильнюсской скорой помощи. Есть 13 контактов, из них 10 – на работе.

Другие заболевшие – работники частных компаний (один работал на складе, другой водитель транспортного средства с рефрижератором).

Еще два случая - привозные, оба из Польши. Еще заболели двое родственников приехавших.

"Последний случай – бывшая пациентка паллиативной больницы в Картене", – сказала Лингене.

По ее словам, пока сложно сказать, есть ли риск второй волны. "Надо проанализировать эпидемиологическую ситуацию. Один из индикаторов - кривая заболеваемости, но пока не могу сказать, как она выглядит", – сказала она.

"Но мы не можем отрицать, что вторая волна может проявиться до осени. Все зависит от людей, от степени их ответственности", – сказала эпидемиолог.