"Пока не могу назвать окончательные данные, но порадовать нечем. Количество новых случаев будет значительно больше, чем накануне. Плохо то, что это больные не в нескольких регионах, а по всей Литве. На прошлой неделе мы фиксировали по 1-2 случая, но в 50 муниципалитетах. Это нехорошая тенденция. Вирус распространяется в Литве", - сказала Лингене в передаче "Утро на Delfi".

Delfi напоминает, что во вторник сообщалось о 118 новых случаях коронавируса.

По словам Лингене, важно следить за тем, кто болеет (люди какого возраста и какой социальной группы). Она заметила, что сейчас уже растет уровень заболеваемости среди людей старшего возраста.

"Эти люди чаще переносят болезнь в тяжелой форме, нуждаются в другом лечении – чаще приходится госпитализировать таких пациентов, им нужен интенсивный уход, помощь, лечение. Это определенная нагрузка на систему здравоохранения", - сказала Лингене.

Что касается социальных групп, по ее словам, важно, чтобы не болели врачи, полицейские, пожарные-спасатели и другие люди, от которых завидит общественная безопасность и порядок.