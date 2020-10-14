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В среду объявят новые данные по количеству больных коронавирусом. Это будет намного больше, чем сообщалось накануне. Вирус распространяется по всей Литве, сказала глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене.

"Пока не могу назвать окончательные данные, но порадовать нечем. Количество новых случаев будет значительно больше, чем накануне. Плохо то, что это больные не в нескольких регионах, а по всей Литве. На прошлой неделе мы фиксировали по 1-2 случая, но в 50 муниципалитетах. Это нехорошая тенденция. Вирус распространяется в Литве", - сказала Лингене в передаче "Утро на Delfi".

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Delfi напоминает, что во вторник сообщалось о 118 новых случаях коронавируса.

По словам Лингене, важно следить за тем, кто болеет (люди какого возраста и какой социальной группы). Она заметила, что сейчас уже растет уровень заболеваемости среди людей старшего возраста.

"Эти люди чаще переносят болезнь в тяжелой форме, нуждаются в другом лечении – чаще приходится госпитализировать таких пациентов, им нужен интенсивный уход, помощь, лечение. Это определенная нагрузка на систему здравоохранения", - сказала Лингене.

Что касается социальных групп, по ее словам, важно, чтобы не болели врачи, полицейские, пожарные-спасатели и другие люди, от которых завидит общественная безопасность и порядок.

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