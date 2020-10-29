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Эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене предложила отказаться от использования определения "рекорд" в отношении количества новых случаев коронавируса. 950 случаев в день, по ее словам - это не предел.
Daiva Razmuvienė
Daiva Razmuvienė
© DELFI / Domantas Pipas

"Может, не надо упоминать слово "рекорд" каждый раз, поскольку эти данные будут расти. Эти данные - рекорд по сравнению с тем, что было накануне, но я думаю, что эти данные будут расти, ведь, когда видишь поведение людей, то понятно, что вирус распространяется очень быстро.

Вчера зарегистрировали 950 случаев. Их зарегистрировали по всей Литве – во всех округах. Вирус распространяется везде", - сказала Размувене.

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