"Может, не надо упоминать слово "рекорд" каждый раз, поскольку эти данные будут расти. Эти данные - рекорд по сравнению с тем, что было накануне, но я думаю, что эти данные будут расти, ведь, когда видишь поведение людей, то понятно, что вирус распространяется очень быстро.

Вчера зарегистрировали 950 случаев. Их зарегистрировали по всей Литве – во всех округах. Вирус распространяется везде", - сказала Размувене.