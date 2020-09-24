Лингене напомнила о трех горячих точках в Расейняй, Радвилишкисе и Шяуляй.

По ее словам: "В некоторых регионах Литвы можно говорить о второй волне".

Она заметила, что в течение долгого времени это были спокойные регионы, там практически не фиксировали коронавирус. "Еще одна причина, по которой я говорю о второй волне - это резкий рост числа случаев и их распространение", – сказала эпидемиолог.

По ее словам, с Радвилишкской больницей сейчас связаны 102 случая, которые охватывают и другие города. Например, недавно были случаи в Паланге, а в среду - в Паневежском округе, где заболел человек контактировавший с пациентом Радвилишкской больницы. С очагом в Шяуляйской больнице сейчас связаны 19 случаев.

"Что касается Расейняй и Шяуляй, то наши эпидемиологи видят связи между регионами. Естественно, ведь города находятся рядом, движение между ними происходит, люди общаются. Мы видим, что некоторые люди из Радвилишкиса ездили в Шяуляй к друзьям, а шяуляйские полицейские ездили к коллегам в Расейняй. Такие активные социальные контакты вызывают беспокойство, просим всех коллег меньше контактировать", – сказала Лингене.

"Наши основные рекомендации жителям этих районов – вести себя ответственно, сейчас социальные контакты нежелательны, они повышают риск распространения вируса. Просим избегать их. Если можете, работайте из дома. Чтобы работодатели разрешили работникам, которые ездят из Расейняй в Шяуляй или из Радвилишкиса в другие районы, работать из дома", – сказала эпидемиолог.

"Мы неизбежно видим, что инфекция распространилась и в другие районы Литвы", – продолжила она.

По словам Вериги, пока не обсуждают введение локального карантина, какой был введен в Неменчине: "Пока очаги, хоть и большие, но их очертания ясны. Конечно, много времени отнимает поиск контактов, но пока пути ясны, необходимости в локальном карантине нет".