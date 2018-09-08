По проекту "Триколор в космосе" флаг был поднят с помощью метеорологического шара, наполненного водородом, на высоту около 30 км, сообщил BNS инициатор проекта, программист Раймондас Жвирблис.
"Всё прекрасно получилось, все надежды были оправданы, всё прошло гладко. Шар мы выпустили недалеко от Утены в 7:30 утром. Он поднялся на высоту 30 км и там опал. Подъём занял два часа, спуск – около получаса. Шар от места запуска переместился примерно на 30 км на север2, – сообщил BNS Р. Жвирблис.
Организаторы укрепили на шаре фотоаппараты и видеокамеры, которые фиксировали полёт триколора.
По подсчётам организаторов, проект обошёлся примерно в 1000 евро.
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