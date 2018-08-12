Несколько энтузиастов, работающих в сфере технологий, по случаю 100-летия Литвы хотят поднять литовский флаг в космос.
Aukščiausios trispalvės rekordas
© Organizatorių archyvas

1 сентября литовский триколор планируют поднять в небо с помощью метеорологического воздушного шара, он поднимется на высоту около 30 км.

Оттуда шар спустится вниз на парашюте.

Инициаторы этого проекта намерены закрепить на шаре фотоаппараты и видеокамеры, чтобы зафиксировать флаг на такой высоте.

"У меня всегда была идея сделать фото с как можно более высокой точки", – сказал BNS инициатор проекта, программист Раймондас Жвирблис.

"Поскольку в этом году мы отмечаем столетие Литвы, так всякое бывает, вот, к примеру, самолет в воздухе нарисовал цифру 100. Тут и появилась идея – почему бы не поднять в небо триколор", – прибавил он.

По словам Жвирблиса, дата запуска может измениться, если погодные условия будут неблагоприятными.

Команда намерена на следующей неделе определиться с местом, из которого поднимется шар.

"Чаще выбирают центр страны, чтобы при изменении ветра шар не упал где-то в Беларуси или в лесной глуши, где не будет связи и нельзя будет забрать аппаратуру со снимками", – сказал Жвирблис.

Организаторы намерены истратить на проект 1000–1500 евро. Они собирают средства на осуществление проекта по интернету.

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