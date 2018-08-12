1 сентября литовский триколор планируют поднять в небо с помощью метеорологического воздушного шара, он поднимется на высоту около 30 км.
Оттуда шар спустится вниз на парашюте.
Инициаторы этого проекта намерены закрепить на шаре фотоаппараты и видеокамеры, чтобы зафиксировать флаг на такой высоте.
"У меня всегда была идея сделать фото с как можно более высокой точки", – сказал BNS инициатор проекта, программист Раймондас Жвирблис.
"Поскольку в этом году мы отмечаем столетие Литвы, так всякое бывает, вот, к примеру, самолет в воздухе нарисовал цифру 100. Тут и появилась идея – почему бы не поднять в небо триколор", – прибавил он.
По словам Жвирблиса, дата запуска может измениться, если погодные условия будут неблагоприятными.
Команда намерена на следующей неделе определиться с местом, из которого поднимется шар.
"Чаще выбирают центр страны, чтобы при изменении ветра шар не упал где-то в Беларуси или в лесной глуши, где не будет связи и нельзя будет забрать аппаратуру со снимками", – сказал Жвирблис.
Организаторы намерены истратить на проект 1000–1500 евро. Они собирают средства на осуществление проекта по интернету.
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