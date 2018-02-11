Несмотря на то, что зимняя олимпиада проходит в Южной Корее, администрация Эмпайр-стейт-билдинг с пятницы по субботу каждые 9 секунд освещала верхнюю часть здания цветами флагов разных стран.

Генеральный консул Литвы в Нью-Йорке запечатлел Эмпайр-стейт-билдинг в цветах литовского флага.

Это не первый раз, когда так отмечают олимпийские игры. Аналогичное решение было принято в 2016 г. во время открытия олимпиады в Рио-де-Жанейро.

После трагедии 11 сентября Эмпайр-стейт-билдинг снова стал самым высоким зданием в Нью-Йорке и вторым по величине во всех США.