Помимо прочего Макрон рассказал, что в преддверии саммита военного союза в декабре, НАТО необходимо прояснить стратегические цели, а Европе следует наращивать собственную оборону.
Комментируя недавнюю турецкую операцию на севере Сирии, президент Франции отметил, что США не согласовывают свои действия с партнёрами по НАТО. "И мы являемся свидетелями агрессии со стороны другого партнера по НАТО, Турции, в области, где наши интересы поставлены на карту без согласования", - добавил Макрон.
Президент также призвал Россию начать серьезный диалог с Европой.
Макрон также раскритиковал европейскую политику президента США Дональда Трампа. Впервые американский президент не разделяет идею "европейского проекта", отметил лидер Франции. "Это происходит тогда, когда Европа сталкивается с укреплением Китая и авторитарными режимами в России и Турции", - сказал Макрон. Он добавил, что Евросоюз ослаблен Брекзитом.
Канцлер Германия Ангела Меркель в ответ на слова Макрона заявила, что президент Франции использовал резкие слова. "НАТО остаётся основой основ нашей безопасности", - сказала Меркель. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также не согласился с утверждением французского лидера о "смерти мозга" военного союза.
Ранее Макрон неоднократно заявлял, что приоритетом для Франции является строительство единой европейской обороны при сотрудничестве с НАТО.
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