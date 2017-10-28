Семья Каваляускасов купила небольшой дом и постепенно его оборудовала.

"Мы уехали в Лондон 5 лет назад, чтобы заработать и вернуть долги, которые появились, когда мы купили усадьбу. Ее мы ремонтировали, оборудовали пристройку и весной уже рассчитывали вернуться на проживание в Литву. Однако неожиданно нас постигло это несчастье. Больших богатств У нас не было, вещи, конечно, всего лишь вещи, однако дом очень жалко, потому что было вложено много денег и сил", - рассказывает Эдита Коваляускене.

Женщина не скрывает, что редко бывала в Литве. С мужем они старались избавиться от долгов. Дом некоторое время был застрахован, однако после окончания страховки пара забыла ее вовремя продлить. Тогда и случилось несчастье.

После пожара не осталось ничего, не сгорело только то, что было у литовцев с собой за границей. Однако богатств они там не накопили - хотели подготовить дом к возвращению и заработать на жизнь.

Кроме того, у них подрастает сын, для которого Каваляускасы готовили будущее в Литве. И хотя, к счастью, жертв удалось избежать, все же планы вернуться в Литву, были разрушены.

Каваляускене не скрывает, что самим им будет очень сложно восстановить дом до такого уровня, чтобы в нём было можно жить.

"Мы стараемся восстановить дом, однако без помощи хороших людей этого сделать не удастся, - призналась женщина. - Остаётся надеяться, что добрые люди помогут".

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