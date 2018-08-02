Женщина хотела подать декларацию, но попала в переделку - уже почти 4 месяца она не может решить свой вопрос.

"Наконец, создалось впечатление, что каждый работник ГНИ понимает ситуацию по-своему. Один говорит делать одно, другой – другое, а выясняется, что все не так. И так уже 4 месяца, звоню, хожу и ничего", – жаловалась женщина.

Она работала в Великобритании в январе-августе 2017 г. Три месяца – в январе-марте была вольнонаемной работницей, платила налоги в Англии, а зарплату получала из компании, основанной в Литве. С сентября 2017 г. она живет и работает в Литве.

В этом году она пришла заполнять декларацию, ей сказали заполнить декларацию не проживающего в Литве гражданина (8 месяцев она жила в Англии).

"Я заполнила, но мне заявили, что за январь-март я должна заплатить налоги. Но ведь я их платила в Англии, поэтому сказала - нет. Тогда мне сказали привезти декларацию из Англии, где бы выло видно, что я заплатила налоги", – сказала она.

Женщина выполнила это требование. Потом ей пришлось повторить это действие, так как ГНИ не получила документ.

"В прошлом месяце я снова обратилась в ГНИ, узнать, все ли в порядке. Ответил другой работник и спросил, почему я подала декларацию непостоянного жителя, если являюсь постоянным. Я снова подала документы заново", – рассказала женщина.

Через неделю ей сказали, что вообще не видят факта ее отъезда, поскольку она не декларировала его.

"Я была в шоке. Я выписалась из Литвы в 2013 г., а ГНИ этого не видит. Мне заявили, что все эти годы я подавала налоговую декларацию. Я сказала, подождите. Открываю на сайте и вижу, что я ничего не подавала, их сформировала сама ГНИ", – удивлялась женщина.

У нее снова потребовали налоги за 3 месяца.

Тут она пошла в налоговую, попросила, чтобы декларацию заполнил сам работник, но тут у нее взяли английский документ, посмотрели, сказали, что не понимают, что это и попросили прислать, может, кто-то другой разберется.

Снова заполнили декларацию постоянного жителя. Ее заверили, что сейчас все в порядке. А через месяц позвонили и сказали, что все плохо - она подала две формы и постоянного и непостоянного жителя. Попросили написать заявление с просьбой аннулировать одну из них. И напомнили, что она должна заплатить налоги.

Все длится уже 4 месяца.

DELFI обратился в ГНИ и передал информацию об этой истории. Представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене сказала, что произошло недоразумение.

"По данным ГНИ, в данном случае житель не является должником. ГНИ приносит извинения за эту ситуацию и благодарит за терпение, высказанные замечания и приносит искренние извинения за доставленные неудобства", – сказала она.

Алюконите-Шнирене обещала, что ГНИ поможет женщине разрешить сложившуюся ситуацию.