"За последние несколько лет качество еды в литовских кафе и ресторанах значительно улучшилось. Еда вкусная, а посетили мы немало ресторанов. Никакая Австрия не может сравниться с Литвой качеством и ассортиментом молочных продуктов", – сказала Заляските-Шлагер.

Она рассказала, что ей понравился и обед, который был заказан в далекой от Вильнюса Швекшне. Лично мне еда показалась жирной, но мужчины решили, что было вкусно. А в других местах качество еды было очень хорошим", – сказала она.

Заляските-Шлагер похвалила и литовских шеф-поваров: "Они - виртуозы". "Что шефы делают с холодным борщом и как все это подают, мы всякий раз этому поражались. ЭТО СОВЕРШЕНСТВО", - сказала женщина.

По ее словам, уровень обслуживания в Литве также улучшился. Работает много молодежи, а она работает качественно. Женщину также удивило быстрое обслуживание в госведомствах.

"Мне нужно было срочно получить одну справку в госведомстве. Сказали, что, скорее всего, так быстро, как мне нужно, не удастся сделать, но удалось, очень быстро. Вильнюс оперативно собрал данные, а Каунас оперативно позвонил мне и вопрос решили за 20 минут. А была пятница, конец рабочего дня. Я была удивлена", - сказала DELFI Заляските-Шлагер.

Говоря о ценах на еду, она отрезала: однозначно дешево. "Но эта дешевизна связана с небольшими доходами. Пенсия моей мамы – 250 евро, поэтому она говорит, что все дорого. И в данном случае она права, но с точки зрения австрийской перспективы, цены в Литве - КЛАСС. К примеру, в центре Вильнюса или Каунаса 4 человека могут пообедать за 60 евро. Позавчера мы вчетвером обедали в австрийской сельской закусочной и заплатили около 140 евро", - сказала DELFI Заляските-Шлагер, которая 7 лет живет в Австрии.

Дешевой ей показалась и мебель. Не вся, по ее словам, хорошего качества, но цены приемлемые.

На цены на одежду она внимания не обращала, но в одном мариямпольском магазине ее поразил выбор,, качество, дизайн одежды.

По словам Заляските-Шлягер, услуги в Литве также дешевые. К примеру, недорого стоит чистка мебели и ковров.

"Пока Литва - рай для тех, кто живет один и получает хотя бы 800 евро "на руки". Получающие 500 евро уже могут столкнуться с проблемами, а если они одни воспитывают детей, то тогда уже проблемы могут быть серьезными", - сказала DELFI литовка.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что, по его подсчетам, с учетом разницы уровня цен, в Литве к нижней планке среднего класса могут относить себя люди, зарабатывающие 900 евро "на руки" – при условии, что человек живет один. А семья из двух человек с двумя детьми должна получать не меньше 2000 евро, чтобы могла относиться к среднему классу.

Однако реальный уровень жизни зависит и от того, где живет человек. К примеру, при зарплате 900 евро "на руки" в Вильнюсе возможностей у человека будет меньше, чем в Кретинге.

"Средний класс в Литве, по моим подсчетам, это те люди, доходы которых около 900 евро "на руки". А в ЕС, где все в два раза дороже, это было бы 1400 евро "на руки". Если один человек получает 1400 евро в Западной Европе, он уже может считать себя представителем среднего класса. Но речь идет о самой низкой планке среднего класса. 1400 евро "на руки" - это тот рубеж, когда человек может жить более-менее полноценной жизнью. В Литве эта сумма составляет 900 евро", – сказал DELFI Маурицас, заметив, что в Австрии цены немного выше средних в ЕС.

Что касается качества еды в Литве, он обратил внимание на то, что в последние 3-4 года оно действительно улучшилось, даже если сравнивать с другими странами ЕС. Правда, по замечанию экономиста, не все люди признают это.

По его словам, улучшение уровня жизни в Литве показывает статистика. По данным статистики, с 2012 года средний класс в Литве заметно увеличился – с 26,8 до 32,6%. Правда, в западной Европе средний класс составляет 2/3 общества, но если взглянуть на это позитивно – в Литве всего в два раза меньше представителей среднего класса, чем в Западной Европе.