История началась, когда Томас (настоящее имя редакции известно – DELFI) решил поменять права.

"Я заметил, что скоро истекает срок действия водительского удостоверения. Я зашел на сайт Regitrа и узнал, что нужна медицинская справка и декларация места жительства в Литве. Я выполнил эти условия, но в Regitrа мне сказали, что я за год не прожил в Литве и 185 дней, поэтому не могу менять права. Я не понял, почему я - гражданин ЕС, чтобы поменять права должен какое-то время жить в Литве?", - сказал Томас.

Он был удивлен и тем, что Regitra требует данные о составе семьи.

"Мне сказали, что я должен доказать свою связь с Литвой. Может, у меня здесь есть дети? Может, моя жена живет в Литве? Я решил проверить, что в таких случаях делают в ЕС. Выяснилось, что возможны разные варианты. Скажем, студентам, которые учатся за границей, никакие справки не нужны. Еще один момент – защита данных. Почему я должен передавать Regitrа персональные данные? Может, достаточно свидетельства об окончания курсов и медицинской справки? Как вопрос о детях и жене связан с выдачей водительского удостоверения?", - удивлялся Томас.

Ему удалось доказать свою связь с Литвой – он является владельцем зарегистрированной в Литве компании. Этого было достаточно.

Regitra в ответе DELFI указала, что если гражданин живет в стране ЕС или ЕЭС, то его права меняют в соответствии с директивой ЕС о водительском удостоверении.

"Это значит, что страны-члены в отношении всех владельцев водительских удостоверений применяют установки, действующие на основе национального порядка - т.е. жители ЕС и ЕЭС могут поменять права в любой из стран, где они постоянно проживают", - сказала представитель Regitrа Ингрида Куорите.

Regitra заметила, что граждане Литвы, проживающие в одной из стран ЕС или ЕЭС могут поменять документ в той стране, где они живут. Кроме того, выданный в той стране документ будет равнозначен выданному в Литве.

Regitra информирует, что фиксация места жительства гарантирует связь с водителем в случае, если она потребуется по юридическим причинам. Но если гражданин постоянно проживает за границей, то связаться с ним было бы сложно, невозможно администрировать услугу. Поэтому граждане и должны менять права в стране, где они проживают.

В Литве и некоторых других странах ЕС и ЕЭС права можно заказать только в том случае, если человек декларировал здесь место жительства и живет там не меньше 185 дней в год.

"Regitra получает информацию о сроке декларации места жительства из регистра. Если человек обоснует свою связь с Литвой, то права могут выдать и человеку, который постоянно живет за границей", - сказала Куорите.

Возможное обоснование связи с Литвой:

вы начали здесь работать. Документы: трудовой договор; справка об индивидуальной деятельности; бизнес удостоверение; выписка с Биржи труда;

вы студент или школьник из Литвы, учитесь за границей. Документы: свидетельство из учебного учреждения, переведенное на литовский язык;

вы студент или школьник из-за границы и учитесь в Литве не меньше 6 месяцев. Документы: свидетельство из учебного учреждения;

вы уезжали по работе или на практику за границу. Документы: справка о командировке; свидетельство о практике;

Вы живете или работаете за границей, но постоянно возвращаетесь в Литву по семейным обстоятельствам:

1. в Литве живет муж/жена и/или несовершеннолетние дети;

2. к больным близким (вы опекаете их, ухаживаете за больными и т.д.)

3. другие причины.