Далее ведется повестование читателя от первого лица:

"Немощный старичок не успевает перейти через дорогу на зеленый свет (например, на пешеходном переходе на ул. Ясинскё в Вильнюсе), светофор там начинает мигать, когда доходишь до середины улицы, или у Кафедральной площади, где всегда много людей), тогда ему начинают сигналить как ненормальные, как будто после этого его больные суставы позволят ему идти быстрее...

Я сидел в троллейбусе, спиной по ходу движения. Троллейбус якобы слишком быстро выехал перед легковушкой, так водитель не только стал как ненормальный бить кулаками по рулю и сигналить, но и потом, объехав троллейбус, подрезал его. Я думаю, и упоминать не стоит, что в цивилизованном мире подобные действия были бы последней поездкой такого водителя, а возможно такого не случилось бы вообще, поскольку неадекватным лицам права не выдают...

Когда я уезжал за границу, я знал лишь одного нищего - упокой Господи его душу - князя Вилдаугаса и еще, конечно, индийскую Розочку, а сейчас – весь проспект Гедиминаса усеян бездомными. Я провел в Вильнюсе две недели и заполнил как минимум 10 бедных "предпринимателей", которые каждый день маршируют по проспекту – женщину с короткими седыми волосами, мужчину в драных спереди брюках, отца с сыном, собирающих бутылки и окурки в кафе, двоих стариков, один у входа в Кафедральный собор цитирует Священное писание, другой – стоит на коленях у Драмтеатра, несколько молодых людей, которые собирают бутылки из урн... Еще старушка, видно, новенькая – стояла с протянутой рукой рядом с Драмтеатром. Просить громко она не просила, только смотрела на прохожих таким взглядом: "смилуйтесь". Конечно, никто не подавал. Видел другую старушку, которая робко разложила изделия из шерсти на лавке, может, продавала... Нелегально, конечно... Но, честно говоря, сердце сжалось.

Никогда раньше не видел такой картины: вокзальный район, между автобусами проходит такое существо – жирные пероксидные волосы, резиновые тапки, из-под дырявой одежды видно нижнее белье... Ну знаете, если за услуги такой еще кто-то платит, то видно уже вообще... Черный юмор, конечно. Страшно, что проститутки и еще такого уровня в открытую охотятся на клиентов средь бела дня... Конечно, в этом вокзальном районе все тоже выглядят жалко, не поймешь, кто милостыни просит, кто просто стоит. Один мужчина, лет 30, заговорил со мной, попросил денег, то ли для сына, то ли, чтобы купить что-то. Когда увидел, что я говорю по телефону, вежливо извинился и отошел. А на бездомного из всех, кто здесь был, он был похож меньше всего... Но, судя по одежде, не очень здесь хорошо дела обстоят на Родине... Не очень...

Ради интереса я поинтересовался ценами на квартиры, увидел на ул. Жемайтес в Вильнюсе несколько вариантов по 50 000-60 000 евро. Это вы серьезно? Там живут мои родители, когда я их навещал, там наркоманы, получившие солнечный удар, на газоне лежали. Еще увидел новый проект, не буду рекламировать название, тоже в этом "улучшенном" месте. Дом новой постройки, 1500 евро за кв. м, а напротив, в нескольких сотнях метров, гаражи, где с давних пор собираются "зомби", валяются битые бутылки, шприцы... Самое смешное - реклама: "Дом мечты для вашей СЕМЬИ"... Разве что для будущих эмигрантов, которые, как говорят, видели "настоящую" жизнь...

Нехватка денег отражалась и в объявлениях о продаже недвижимости: людям в качестве квартир продают и бомбоубежища, и подвалы, и необорудованные чердаки – свою часть 3х3 м... Одним словом, какой-то кошмар. Неужели Вильнюс уже стал Сан-Франциско? Так всем хочется получить хотя бы метр земли? А цены нереальные. В центре – квартиры по цене немаленького дома; 5-комнатная квартира в Шешкине – больше миллиона, если перевести в литы... 3-комнатная квартира в Шнипишкес – 389 000 евро. 4-комнатная в Науяместисе, на ул. Ротундо – 845 000 евро или почти 3 млн. литов... пишут, продана! Но вершина всего, конечно, 1 500 000 евро (больше 5 млн. евро) 4-комнатный пентхаус на проспекте Конституциёс, в нескольких сотнях метров от деревянных лачуг Шнипишек… Дааа… Не знаю, что тут у вас происходит…

Еще интересно – на улице +30, а пьяных полно. В том смысле, туда-сюда снуют скорые, а в троллейбус заходит совершенно пьяная женщина (не асоциальная с виду). У меня трезвого и здорового сердце стучит, пот течет, а тут хрупкая женщина падает на сиденье… Где у них ум… И все эти истории о детях и собаках, оставленных в автомобилях. Ну, даже не знаю, как комментировать…

Что касается пятничных вечеров – литовцы празднуют как всегда. Я помню, иду по улице Пилес и слышу смех со стороны кафе, я сразу понял - смеются иностранцы, пьяные литовцы ржут как лошади. И точно – иностранцы, соотечественники в сторонке стоят с сигаретами и пивом, мимо таких и проходить неловко, не знаешь, когда их смех перейдет в "хочешь в нос"?. Такая у нас культура… В прошлом году был в Литве с 1 сентября, видел, как себя ведут пьяные шотландские болельщики – на ногах не стоят, но размахивают камерами, обнимают прохожих, улыбаются, никакой агрессии… Говорите, что хотите – литовцы на их месте приставали бы к прохожим и искали бы приключений… Они еще не умеют красиво праздновать…

Одним словом, я был разочарован".

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