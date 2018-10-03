Стасис (настоящее имя редакции известно – DELFI) работал в Англии 4 года. Вернулся в Литву в декабре 2017 года, а с января по март не работал. Когда стали подходить к концу накопления, он решил поинтересоваться, может ли он в Литве получить пособие по безработице.

"Я декларировал место жительства и в тот же день встал на Биржу труда (с октября - Служба занятости). В каунасском отделении меня хорошо приняли, но сказали, что сейчас они ничего не платят, надо обращаться в "Содру". Однако, поскольку я работал за границей, надо предоставить справку U1", – сказал Стасис.

В "Содре" сказали, что для того, чтобы получить пособие, он должен проработать за границей хотя бы 36 месяцев, надо заполнить соответствующую форму. Но потом ему сказали, что пособие ему все же не дадут.

"Я начал работать, деньги на исходе, я был безработным, думаю, я должен получать деньги. Звоню в "Содру" мне говорят: вы сейчас работаете? Да, работаю. Говорят: хорошо, сейчас уже если останетесь без работы, деньги получите. Но пока вы не начали работать в Литве, несмотря на то, что у нас есть необходимая справка, вам выплаты не положены", – рассказал Стасис.

Но ему это показалось несправедливым.

"Каждая страна ЕС платит налоги в бюджет ЕС, это деньги потом идут на разные проекты, земледельцы получают выплаты и т.д.", – сказал Стасис.

"Если человек работал, то неважно, где. Если человек хотя бы на месяц лишился доходов, я думаю, то в зависимости от минимальной зарплаты в стране, ему должны выплатить хотя бы несколько сотен. И даже при том, что я сейчас начал работать - зарплату-то я получу через месяц. Если я безработный, должно быть хотя бы 300 евро на дорогу", – считает Стасис.

Представители Службы занятости указали DELFI, что претендовать на пособие по безработице люди могут там, где работали, в другой стране им платят пособие только в исключительных случаях: если человек жил в одной стране, а работал в другой или работал за границей на сезонных или временных работах.

"Если человек лишился работы, встал на биржу труда в той стране ЕС, ЕЭЗ или в Швейцарии, то он там будет получать пособие по безработице, а работу может искать и в Литве. В данном случае Стасис должен был оформить пособие в Великобритании.

"Выплаты можно перевести в Литву по документу U2 PD. Чтобы воспользоваться этим правом, надо хотя бы 4 недели находиться на учете службы занятости той страны, где он работал. Человек, который приехал в Литву искать работу и привез документ U2 PD, должен зарегистрироваться в Службе занятости Литвы в течение 7 дней. Экспорт выплаты длится около 3 месяцев (в порядке исключения до 6 месяцев)", – сказано в ответе.

Кроме того, выплаты по безработице в Литве назначают, если человек за последние 30 месяцев проработал без перерыва не меньше 12 месяцев.

"Если вернувшийся в Литву человек не имеет необходимого стажа, но уже работает в Литве, можно суммировать время работы в Литве и в той стране, где он работал. В таком случае нужно предъявить документ – U1 PD, подтверждающий стаж за границей. Если у человека нет документа U1 PD, то его можно получить через ближайшее отделение "Содры", – указали представители Службы занятости.

Все подобные вопросы человек может решить в Службе занятости.