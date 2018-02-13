Доцент Вильнюсского университета Роландас Тучас выяснил, что с 2017 по 2021 гг. в Литве изменится количество жителей дошкольного, школьного и студенческого возраста. Тенденции не радуют.

Количество детей дошкольного возраста (0–6 лет) сократится во всей Литве (–5,9%), число подростков (7–16 лет) останется стабильным, а детей старшего школьного возраста (17–18 лет) снизится больше чем на 20% (–22,1%).

В общей сложности количество детей школьного возраста (7–18 лет) сократится ненамного (примерно на 4,1%), но таким оно будет из-за увеличения количества детей в группе 7–14 лет. Правда, количество молодежи 15–18 лет в Литве значительно снизится.

"Число жителей 7–18 лет увеличится в Вильнюсе, в Каунасе и в Клайпеде, а также в некоторых находящихся рядом с ними мэриях и на взморье. Однако в сельской местности, а особенно – на периферии, оно сократится.

Согласно прогнозам, число детей школьного возраста (7–18 лет) в Вильнюсе увеличится на 16,8%, а в Купишкиском районе сократится на 22%. В этой мэрии число детей сократится во всех группах", – указал Тучас.

В свою очередь количество молодежи (19–24 лет) в 2017–2021 гг. в Литве снизится почти на четверть (24,3%).

DELFI представляет данные, которые ученый направил Министерству науки и образования, это прогноз на 2017 – 2021 гг.

По словам Тучаса, 1/4 этих изменений обусловлено натуральной сменой поколений (демографией), а 3/4 – эмиграцией.

Согласно данным исследователя, количество детей дошкольного возраста (0–6 лет) в Литве в течение 5 лет должно сократится на 5,9%.

"Изменение количества детей дошкольного возраста в разных регионах будет разнымa: там, где больше всего жителей репродукционного возраста (Вильнюс,находящиеся рядом с крупными городами районы, курортные города) количество детей в этой группе увеличится (в Каунасском районе, на 8%).

В тех мэриях, где проживает больше людей старшего возраста – сократится. Особенно это касается городов, находящихся вдали от крупных центров (Висагинаса, Рокишкского района, Лаздийского района)", – указал Тучас.

Особенно выделится мэрия Скуодасского района, где много людей репродуктивного возраста , поэтому там число детей дошкольного возраста увеличится на 2,7%. Однако в большинстве сельских местностей число детей дошкольного возраста сократится.

Уменьшится количество детей дошкольного возраста и в Каунасе - на 7%.

Правда, в 2017–2021 гг. прогнозируется рост количества учеников начальной школы (7–10 лет) - во всей Литве на 2,6%. Положительной тенденция будет в Южной Литве, в части Северной и в мэриях Жемайтии. А в Центральной части страны количество детей этого возраста сократится.

Например,в мэрии Вильнюсского района количество учеников начальной школы сократится на 23,7% (отчасти это связано с тем, что жители этого района формально декларируют место жительства в Вильнюсе). В других мэриях изменение не будет таким значительным - до 10%.

А вот в Друскининкай количество детей начальной школы увеличится на 15,5%.

В Литве сократится количество детей в группе 11–16 лет, на 5,9%.

"Во-первых, это связано с демографической структурой жителей: с одной стороны, эту группу пополнит довольно многочисленное поколение родившихся в 2008–2011 гг., а с другой там будут еще дети поколения 2005–2006 гг, когда рождаемость была низкой", – заметил Тучас.

Опять-таки численность зависит от региона, если в Вильнюсе число детей в этой группе увеличится на 30%, в Клайпедском районе - на 15,9%, то в Алитусе сократится на 21,3%.

Печален и прогноз в группе старшеклассников. Количество детей 17–18 лет в 2017-2021 гг. в Литве сократится на 22,1%. Это дети 2002-2006 гг., когда рождаемость была низкой.

Количество молодежи (19–24 лет) в 2017–2021 гг. сократится на 24,3%.